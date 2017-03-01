Минпромторг предложил разрешить принимать в магазинах водительское удостоверение в качестве подтверждения совершеннолетия. Соответствующий проект приказа ​Минпромторга опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Другие пункты в перечне документов, подтверждающих совершеннолетие покупателя алкоголя, остались прежними. Всего их 12 — в частности, паспорт гражданина России или другого государства, заграничный паспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России, удостоверение беженца, а также свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

Проект разработан для «актуализации перечня документов, позволяющих установить возраст покупателя» алкоголя, если продавец усомнится в его совершеннолетии, говорится в пояснительной записке к проекту. Изменения соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и другим международным договорам, отмечают авторы документа.

Предполагается, что приказ вступит в силу 31 марта 2017 года. Предыдущий приказ от 15 апреля 2011 года, устанавливающий перечень документов, принимаемых при покупке алкогольной продукции, будет аннулирован.

О том, что Минпромторг планирует разрешить предъявлять водительское удостоверение при покупке алкоголя, в ноябре писал Ъ со ссылкой на имеющееся в распоряжении газеты письмо ведомства одному из ретейлеров. Источник издания указывал, что поводом для расширения списка документов, предъявляемых при приобретении алкоголя, стали расхождения с перечнем документов для покупки сигарет и других табачных изделий, в который уже включены водительские права.

Собеседник, представляющий крупную розничную сеть, отмечал, что из-за невозможности продавать алкоголь без паспорта не проводится примерно 1% всех транзакций с алкоголем.

Источник: РБК

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