USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы рабочего поселка Колывань Владимира Тайлакова.Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова
Он обвиняется в превышении должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий и в незаконном хранении боеприпасов.
По данным следствия, в период с июля по октябрь 2012 года между администрацией Колывани и 5 подрядными организациями были заключены муниципальные контракты на ремонт дорожного покрытия в р. п. Колывань и д. Большой Оеш Колыванского района стоимостью более 10 млн рублей. Однако свои обязательства по заключенным контрактам подрядчики исполнили не в полном объеме.
— Между тем, не удостоверившись в полноте и качестве выполненных ремонтных работ, Тайлаков не обеспечил заключение договоров с организациями, имеющими право осуществлять технический надзор, и подписал акты приемки якобы выполненных в полном объеме работ, предусмотренных муниципальными контрактами. В дальнейшем подрядчикам были перечислены бюджетные денежные средства в размере более 10 млн рублей.
Результатом противоправных действий чиновника явилось существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в нарушении нормального функционирования бюджетной системы, подрыве авторитета муниципального образования р.п. Колывань как органа, являющегося заказчиком при проведении ремонтных работ дорожного покрытия, и причинении материального ущерба на общую сумму свыше 3,7 млн рублей, — рассказала Кулешова.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый, не владея на законном основании огнестрельным оружием, незаконно хранил у себя в квартире и гараже боеприпасы — 51 патрон калибра 5,6 мм.
По информации прокуратуры Новосибирской области, дело 59-летнего Тайлакова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Он в 2012 году, реализуя на территории рабочего поселка Колывань долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2014 годах», заключил муниципальные контракты на ремонт 4 автомобильных дорог общего пользования.
— Вопреки бюджетному законодательству Тайлаков не обеспечил заключение договоров с организациями, имеющими право осуществлять технический надзор в сфере дорожного строительства и ремонта. Не проверив объемы и качество выполненных работ, глава муниципального образования подписал акты приема-передачи и распорядился произвести подрядчикам необоснованную оплату из местного бюджета на сумму свыше 3,7 млн рублей. Прокурор района в порядке ст. 44 УПК РФ предъявил к Тайлакову иск на указанную сумму причиненного преступлением ущерба, — сообщил официальный представитель облпрокуратуры Дмитрий Лямкин.
По решению суда с целью обеспечения иска на имущество обвиняемого — земельный участок, автомобили, лодку, охотничьи ружья — наложен арест. Уголовное дело рассмотрит по существу Колыванский районный суд.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [07:50]
[12:25] Антипотоп: Платить за вывоз снега призывают коммунальщики жителей Бердска
[12:15] Медведев спешит на помощь региональным бюджетам
[11:55] На пластмассовых коровах выявят лучшего дояра России на сельских играх в Бе...
[12:25] Антипотоп: Платить за вывоз снега призывают коммунальщики жителей Бердска
[12:15] Медведев спешит на помощь региональным бюджетам
[11:55] На пластмассовых коровах выявят лучшего дояра России на сельских играх в Бе...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный