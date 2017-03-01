В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы рабочего поселка Колывань Владимира Тайлакова.Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

Он обвиняется в превышении должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий и в незаконном хранении боеприпасов.

По данным следствия, в период с июля по октябрь 2012 года между администрацией Колывани и 5 подрядными организациями были заключены муниципальные контракты на ремонт дорожного покрытия в р. п. Колывань и д. Большой Оеш Колыванского района стоимостью более 10 млн рублей. Однако свои обязательства по заключенным контрактам подрядчики исполнили не в полном объеме.

— Между тем, не удостоверившись в полноте и качестве выполненных ремонтных работ, Тайлаков не обеспечил заключение договоров с организациями, имеющими право осуществлять технический надзор, и подписал акты приемки якобы выполненных в полном объеме работ, предусмотренных муниципальными контрактами. В дальнейшем подрядчикам были перечислены бюджетные денежные средства в размере более 10 млн рублей.

Результатом противоправных действий чиновника явилось существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в нарушении нормального функционирования бюджетной системы, подрыве авторитета муниципального образования р.п. Колывань как органа, являющегося заказчиком при проведении ремонтных работ дорожного покрытия, и причинении материального ущерба на общую сумму свыше 3,7 млн рублей, — рассказала Кулешова.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый, не владея на законном основании огнестрельным оружием, незаконно хранил у себя в квартире и гараже боеприпасы — 51 патрон калибра 5,6 мм.

По информации прокуратуры Новосибирской области, дело 59-летнего Тайлакова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Он в 2012 году, реализуя на территории рабочего поселка Колывань долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2014 годах», заключил муниципальные контракты на ремонт 4 автомобильных дорог общего пользования.

— Вопреки бюджетному законодательству Тайлаков не обеспечил заключение договоров с организациями, имеющими право осуществлять технический надзор в сфере дорожного строительства и ремонта. Не проверив объемы и качество выполненных работ, глава муниципального образования подписал акты приема-передачи и распорядился произвести подрядчикам необоснованную оплату из местного бюджета на сумму свыше 3,7 млн рублей. Прокурор района в порядке ст. 44 УПК РФ предъявил к Тайлакову иск на указанную сумму причиненного преступлением ущерба, — сообщил официальный представитель облпрокуратуры Дмитрий Лямкин.

По решению суда с целью обеспечения иска на имущество обвиняемого — земельный участок, автомобили, лодку, охотничьи ружья — наложен арест. Уголовное дело рассмотрит по существу Колыванский районный суд.

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