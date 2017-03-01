Правительство РФ сейчас не обсуждает законопроект так называемого «налога на тунеядство», сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Мы сейчас эту тему не обсуждаем», — сказала она в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос журналиста о том, поднимается ли вопрос введения такого налога на уровне правительства.

Говоря о безработице в России в целом, Голодец подчеркнула, что сегодня безработица не растет и держится на стабильном уровне 5,4%. «Количество вакансий в банке данных стабильно составляет порядка 1 млн. За прошлый год у нас на новые рабочие места в течение года было трудоустроено при поддержке государства более 4 млн человек», — добавила она.

28 сентября 2016 года Голодец заявила, что разрабатывается проект закона, который обяжет неработающих граждан осуществлять платеж за фактическое использование социальной инфраструктуры. Согласно экспертным оценкам, в настоящий момент около 15 млн россиян официально являются безработными, при этом многие из них имеют неучтенный доход.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что речь о возможности введения налога на тунеядство не идет, обсуждается вопрос о вовлечении в систему платежей за соцуслуги тех, кто не платит за них отчисления, передает ТАСС.

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