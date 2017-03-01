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Габоновские дороги России

На инвестфоруме в Сочи открылась сессия «Финансирование инфраструктурных проектов». В начале модератор дискуссии, председатель совета директоров InfraOne Альберт Еганян отметил, что спикерам стоит быть «раскованнее» в заявлениях и его совету последовал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Во время своего выступления он рассказал, что по развитию транспортной инфраструктуры Россия находится на уровне Габона (страна в Центральной Африке), в связи с тем, что государство выделяет мало денег на финансирование этого направления. Еганян в ответ на это лишь сказал «Круто».

Министр транспорта РФ Максим Соколов поспешил выразить свое несогласие, приведя в пример олимпийскую транспортную инфраструктуру в Сочи, строительство западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и Московское центральное кольцо, передает bloknot-krasnodar.ru.

— Я бы посоветовал им почаще бывать в России и оценить качество объектов, которые реализуются. Таких проектов точно нет в Габоне, — подчеркнул Соколов.

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Габоновские дороги России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [07:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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