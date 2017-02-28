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Найдены ключи

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:

Найдены ключи от квартиры утром на Черемушках (Бердск). Телефон для связи: 8913 730 98 00.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [20:30]

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Курьер.Среда.Бердск

[20:30] Найдены ключи

[19:35] Полицейские путаются в частном секторе без аншлагов на домах Бердска

[18:35] Старики умерли от отравления в доме престарелых

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[20:30] Найдены ключи

[19:35] Полицейские путаются в частном секторе без аншлагов на домах Бердска

[18:35] Старики умерли от отравления в доме престарелых


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Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 56%

28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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