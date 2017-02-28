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Найдены ключи от квартиры утром на Черемушках (Бердск). Телефон для связи: 8913 730 98 00.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [20:30]
[19:35] Полицейские путаются в частном секторе без аншлагов на домах Бердска
[18:35] Старики умерли от отравления в доме престарелых
[19:35] Полицейские путаются в частном секторе без аншлагов на домах Бердска
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