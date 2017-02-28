Отсутствие аншлагов на домах в Южном микрорайоне Бердска существенно затрудняет работу экстренных служб. Эту проблему вечером 28 февраля озвучил и.о. руководителя отделения участковых уполномоченных бердской полиции Сергей Миганов на встрече представителей ТОС «Южный» с местной властью.

— Отсутствие таблички с номером дома является нарушением, — констатировал руководитель городской административно-технической инспекции Павел Дятлов.

Как отметил Миганов, уже давно в Южном есть названия улиц и нумерация домов, но далеко не все жилые усадьбы имеют аншлаги.

— Вызывают наряд, что-то случилось. Человек ориентируется, а наш наряд приезжает и ищет по этим улицам. А значит, затруднено оказание помощи, — акцентировал Сергей Владимирович.

Он предупредил «южан»: в 2017 году полиция вместе с АТИ будет инспектировать микрорайон по наличию табличек на домах. Нарушителей ждет административная ответственность. Стоит отметить, что Южном микрорайоне сейчас около 500 частных домов.

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