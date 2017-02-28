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Власти Калининградской области выясняют, есть ли связь между вспышкой кишечной инфекции в доме престарелых города Пионерский в феврале со смертью пяти постояльцев.
«В доме престарелых «Сосновая усадьба» в первых числах февраля, когда было зафиксировано массовое отравление пациентов, а также в последующие дни скончались пятеро постояльцев. Но, по предварительным данным, причиной смерти пожилых людей явились хронические заболевания», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве здравоохранения области во вторник.
В настоящее время идет расследование каждого случая. По результатам вскрытия будут проведены вирусологические, бактериологические, серологические, гистологические исследования. О результатах будет сообщено дополнительно.
В Минздраве также сообщили, что за весь период вспышки инфекции общее число пострадавших составило 32 человека. Все пациенты, имеющие клинические проявления гастроэнтероколита, переводились на стационарное лечение в областную инфекционную больницу. Кроме того, на стационарное лечение доставлялись пациенты с ОРВИ. В очаге заражения обследовали 362 человека.
По состоянию на 21 февраля, на стационарном лечении находились 9 человек, их состояние удовлетворительное. 6 февраля в доме престарелых в городе Пионерский отравились более 30 человек, из которых 13 были госпитализированы. На следующий день два человека скончались в больнице, несмотря на усилия медиков.
Новости smi2.ru
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