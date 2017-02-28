Прокуратура Бердска сегодня, 28 февраля, начала проверку по информации о «неудовлетворительной очистке автодороги». Надзорный орган заинтересовал материал «Курьер. Среда. Бердск» о снежном коллапсе по пути на водозабор.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля в СНТ «Вега-4», который расположен в том районе, умер мужчина. Труп пришлось вывозить на санях и вездеходе «Бобр» местным жителям и сотрудникам МЧС. «Скорая» и полицейские не смогли проехать по снежному тоннелю, ведущему на дачи. Коммунальщики в ответ на гневные жалобы дачников заявили, что ситуация с уборкой снеговых завалов очень сложная, но отправили туда технику.

Однако бердчане, зимующие в здешних садоводствах, после приезда дорожников по-прежнему жалуются на завалы и узкую дорогу со стенами из снега. Сейчас прокуратуре предстоит выяснить, в чьей зоне ответственности находится дорога на водозабор.

— Мы оценим действия или бездействие должностных лиц — обязаны ли они ее были чистить или не обязаны. Мы как юристы будем оценивать, а для этого в первую очередь нужно увидеть документы о том, кому принадлежит эта дорога. Потом уже будем делать выводы, о каких-либо результатах говорить пока рано, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак.

Пока правоохранители ищут виновных в сложившейся ситуации, жители садоводств готовятся к митингу . Они решили, что будут требовать нормальный проезд таким способом, если власть до 3 марта не расчистит дорогу.

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