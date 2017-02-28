В бердском лагере «Тимуровец» с 28 февраля проходит заключительный тур 24-й по счету межрегиональной экономической олимпиады для школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Учащиеся 6-11 классов из Сибири, Урала и Казахстана поборются за место в престижных вузах страны.

В Бердск съехалось 456 ребят, которые сейчас участвуют в экономическом фестивале. На территории лагеря работает собственный «банк», где выдают уникальную валюту — эконо. Чтобы заработать эконо, необходимо вести свою предпринимательскую деятельность (разумеется, речь идет об игре) и участвовать в конкурсах. Заработанные «деньги» перечисляются на личные «банковские счета» участников. Это позволяет школьникам полностью погрузиться в мир экономики и финансов и прочувствовать, что это значит — зарабатывать деньги. Свои эконо олимпиадники смогут потратить на специальном аукционе.

Однако главная задача участников «Сибириады» — успешно выполнить задания олимпиады по экономике, которая состоится 1 марта на базе бердского экономического лицея. Ведь победителям этой олимпиады дадут право на льготной основе поступить в лучшие вузы России, в том числе в Высшую школу экономики. Так что в «Тимуровце» сейчас проводят время лучшие умы. Возможно, среди них — будущие министры экономразвития и финансов.

В рамках фестиваля проходит и журналистский конкурс, партнером которого стала газета «Курьер. Среда. Бердск». Участники «Сибириады» должны на выбор написать заметку, статью, репортаж или интервью по предложенным темам. 3 марта жюри оценит работы участников, многие из которых возьмутся за перо впервые. Лучшие материалы юнкоров «Курьер. Среда. Бердск» опубликует в газете и на сайте.

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