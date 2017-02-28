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#пляжнаш: За стол переговоров о пляже «Старый Бердск» сядут власть и общественники

Администрация Бердска готова к диалогу с жителями по вопросу освоения пляжа «Старый Бердск». 6 марта запланирован круглый стол, куда придут как чиновники, так и общественники.

Напомним, в начале 2017 года мэрия хотела вынести на публичные слушания вопрос об изменении зонирования территории под городским пляжем. Предлагалось установить зону Р-4, которая предполагает строительство санатория или дома отдыха. По мнению властей, это позволило бы увеличить инвестиционную привлекательность пляжа для потенциальных арендаторов.

Однако жители взбунтовались против этой идеи. За пару дней до слушаний появилась петиция против застройки пляжа. Вопрос срочно сняли с повестки публичных слушаний. В администрации заявили, что проект откладывается. Но жители беспокоятся, что власти вновь могут вернуться к теме поиска инвестора для пляжа. Некоторые бердчане полагают, что «Старый Бердск» должен обслуживать только муниципалитет, а не частник.

В феврале через газету «Курьер. Среда. Бердск» инициативная группа бердчан предложила сесть за стол переговоров с представителями власти и спокойно обсудить перспективы развития пляжа «Старый Бердск». В администрации предложение услышали и согласились.

Как сообщил на заседании депутатского комитета по промышленности 28 февраля вице-мэр по вопросам развития местного самоуправления Алексей Сединкин, представители мэрии готовы поучаствовать в обсуждении.

— Мы не хотим, чтобы писали петиции. Мы хотим заранее начать диалог, чтобы люди высказывали свои предложения, — отметил Алексей Владимирович.

Известно, что на круглый стол придут и члены Совета депутатов. Народные избранники одобряют решение власти встретиться с горожанами.

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#пляжнаш: За стол переговоров о пляже «Старый Бердск» сядут власть и общественники

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [17:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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