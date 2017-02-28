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Прокуратура Бердска инициировала проверку по сообщениям СМИ о незаконной продаже алкоголя в киоске в Микрорайоне.
«Вести–Новосибирск» и «Курьер. Среда. Бердск» размещали информацию о том, что в киоске, расположенном на улице Рогачева вблизи круглосуточной автостоянки торгуют спиртным.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак, его ведомство выяснит, как проверяли работу киоска полицейские и Роспотребнадзор, дающий разрешение на торговлю и посчитавший ларек точкой общественного питания. А ведь они проводили проверки по заявлениям граждан.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [16:15]
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