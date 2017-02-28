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Без вести пропал подросток в Новосибирске

В начале февраля новосибирские полицейские объявили в розыск пропавшего 15-летнего Дмитрия Гудовского, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но, как оказалось, его до сих пор не нашли.

6 февраля около 20 часов ушел из дома Гудовский Дмитрий Павлович, 2001 г. р., проживающий в Октябрьском районе города Новосибирска, и до настоящего времени его место нахождения не установлено.

— Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения подростка, по факту его безвестного исчезновения следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщила старший помощник руководителя областного управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего. В населенном пункте осуществляются активные поиски ребенка с проведением осмотров всех зданий и сооружений, а также коммуникационных систем, проводятся допросы местных жителей. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление СКР по Новосибирской области обращается к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам: 8 (383) 262-00-94, 262-00-08, 203-57-39 или 02.

Приметы пропавшего: на вид 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены.

Был одет: пуховик цвета «хаки» с оранжевыми вставками вдоль замка, темно-серые джинсы, серая вязаная шапка, темно-коричневые ботинки на шнурках и замками по бокам.

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Без вести пропал подросток в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [16:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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