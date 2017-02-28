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Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что вместо Андрея Жаркова на пост президента алмазодобывающей компании АЛРОСА будет представлен вице-президент Сбербанка Сергей Иванов-младший, сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова.
Господин Трутнев не назвал дату заседания наблюдательного совета компании, где будет обсуждаться вопрос кадровых перестановок.
Андрей Жарков написал заявление об уходе в отставку 21 января, однако в СМИ информация об этом появилась ранее. Тогда источники «Ъ», близкие к набсовету АЛРОСА, сообщили, что идею назначения на его места Сергея Иванова поддерживает Минфин.
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