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В АЛРОСА пришел сын Иванова

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что вместо Андрея Жаркова на пост президента алмазодобывающей компании АЛРОСА будет представлен вице-президент Сбербанка Сергей Иванов-младший, сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова.

Господин Трутнев не назвал дату заседания наблюдательного совета компании, где будет обсуждаться вопрос кадровых перестановок.

Андрей Жарков написал заявление об уходе в отставку 21 января, однако в СМИ информация об этом появилась ранее. Тогда источники «Ъ», близкие к набсовету АЛРОСА, сообщили, что идею назначения на его места Сергея Иванова поддерживает Минфин.

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В АЛРОСА пришел сын Иванова

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [15:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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