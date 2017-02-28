«Бракованные» юбилейные медали «80 лет Новосибирской области», которые уже нашли своих обладателей, будут заменены до 10 марта, сообщили в правительстве региона. Всего было изготовлено 8350 знаков отличия, на которых перепутаны цвета областного флага, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Чиновники заверили, что ошибку исправят без дополнительного бюджетного финансирования.

«Репутационный ущерб, безусловно, нанесен», – признал руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов в ответе на запрос Сибкрай.ru. — Врученные медали подлежат замене в срок до 10 марта 2017 года».

Нешумов сообщил, что к моменту обнаружения ошибки компания-изготовитель успела поставить весь объем заказа – 8350 медалей, 25 из них уже вручены героям Советского союза, героям России и почетным жителям Новосибирска и области, митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону.

Скандал с ошибкой на юбилейных медалях вспыхнул на прошлой неделе. Общественники заметили, что на колодке награды перепутаны цвета флага Новосибирской области – с лицевой стороны зеленая полоса изображена на месте красной, и наоборот. При этом, как оказалось, ошибка была допущена не при изготовлении, а на этапе разработки дизайна и утверждения эскиза.

Награду в таком виде региональные власти представили в сентябре, когда губернатор подписал постановление об ее учреждении (изображение медали с «итальянским» флагом из релиза уже удалили).Ошибочное расположение цветов на колодке описано и в документах государственного заказа.

Аукцион на право поставки наград общей стоимостью более 2,86 миллиона рублей был проведен областным ГУП «Хозяйственное управление» в ноябре-декабре 2016 года и был признан несостоявшимся, так как к конкурсу допустили только одного участника – ООО «Символ». С ним в итоге и был заключен договор с начальной ценой контракта.

Эскиз медали «80 лет Новосибирской области» был подготовлен специально созданной рабочей группой под руководством начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Александра Кошелева, его утвердила региональная геральдическая комиссия. Бюджетных средств на эту работу не выделялось.

На Красном проспекте, 18 после скандала проходит служебная проверка, ответственные за ошибку должностные лица должны быть определены до 15 марта, им грозит «дисциплинарное взыскание», отметили в областной администрации. Между тем, судя по ответу на запрос редакции, виновных также ждет и материальная ответственность.

«Предполагается избежать нанесения материального ущерба бюджету Новосибирской области. Работы по исправлению ошибки будут выполнены за счет средств лиц, ответственных за ее возникновение», – сообщил начальник департамента информационной политики Новосибирской области. По словам Сергея Нешумова, подрядная организация перекрасит колодки медалей, контролировать качество выполнения этой работы будет управление делами губернатора и правительства региона.

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