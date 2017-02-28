В снежном плену оказались жители улицы Владлена Бирюкова в микрорайоне Южный Бердска. Участок дороги, вдоль которого с одной стороны стоят три частных владениях, завален снегом настолько, что проехать по нему нельзя.

Антон Богданович строит здесь дом, но добраться к нему можно только своим ходом: машина буксует. По словам микрорайоновца, проезд муниципальные службы очищали, но огромные горы снега, которые они нагребли, так и остались на своем месте. Обычный трактор оказался бессилен и не смог сдвинуть их в поле.

— Мы сидим заблокированные уже третью неделю на нашей улице. К нам ни дрова не могут подвезти, ни пожарная, ни «скорая» не подъедет, ассенизаторскую машину мы не можем вызвать. К тому же там паводкоопасная зона, поэтому этот снегоотвал нужно разбирать — сейчас плюсовая температура начнется, будет подтопление домов, — опасается местный житель. — Снег нужно просто сдвинуть — там поле, он там растает.

По словам Антона, еще вчера , 27 февраля, он написали заявление на имя начальника управления ЖКХ Владимира Захарова. В письме он попросил, чтобы снежную преграду убрали погрузчиком. Но техника не приехала. Тогда он сам приехал в «Центр муниципальных услуг». Там жителю Южного объяснили, что в плане уборке ул. Владлена Бирюкова выделена зеленым маркером — то есть чистить ее собираются, но не пояснили когда. «Мне сказали, что пока погрузчик занят на более важных объектах. Выезжаю на Рогачева — он там снег с обочины счищает», — возмущается активист.

По словам начальника УЖКХ Владимира Захарова, уже в ближайшее время дорожники расчистят улицы Южного. О проблеме одной из них, Бирюкова, чиновник не слышал, но уверен, что и там специалисты ЦМУ наведут порядок.

— Сейчас на Южный зашел трактор Т-150, улицы чистят. Задача — почистить весь микрорайон, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Сегодня в 17.30, 28 февраля, вопросам жизнеобеспечения микрорайона Южный в мэрии Бердска будет посвящен круглый стол. Члены ТОСа отдаленного района смогут обсудить с властями свои проблемы, в том числе и коммунальные. Среди присутствующих заявлены глава города Евгений Шестернин и его заместители — Александр Сединкин, Лариса Степанова, Петр Ким, а также представители служб ЖКХ. Планирует прийти туда замдиректора ЦМУ Максим Совбанов. А пока он не смог ответить на вопрос «Курьер. Среда. Бердск», когда и как жителей Бирюкова освободят из снежного плена.

— Посещу совещание по вопросам Южного, тогда уже будем что-то решать, — заверил Максим Флюрович.

Видео Антона Богданович

Новости smi2.ru