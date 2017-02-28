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Школу хотят избавить от прямоугольных классов

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что необходимо уйти от существующей модели размещения учеников в классах.

Такое заявление Голодец сделала во время выступления на инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

«У нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве», — сказала она, отметив, что в настоящее время классы «сконструированы неправильно».

По словам вице-премьера, для формирования проектного подхода и групповой работы «дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе».

Голодец добавила, что это на первый взгляд может казаться «незначительным нюансом», но является важным элементом, влияющим на содержание школьного образования.

«Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант», — объяснила вице-премьер, назвав такую систему «абсолютно новым направлением».

Вопрос только в том, готова ли школа к таким изменениям и «как перейти из одной точки в другую», подытожила Голодец.

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Школу хотят избавить от прямоугольных классов

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [15:00]

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