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Вице-премьер Ольга Голодец считает, что необходимо уйти от существующей модели размещения учеников в классах.
Такое заявление Голодец сделала во время выступления на инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».
«У нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве», — сказала она, отметив, что в настоящее время классы «сконструированы неправильно».
По словам вице-премьера, для формирования проектного подхода и групповой работы «дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе».
Голодец добавила, что это на первый взгляд может казаться «незначительным нюансом», но является важным элементом, влияющим на содержание школьного образования.
«Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант», — объяснила вице-премьер, назвав такую систему «абсолютно новым направлением».
Вопрос только в том, готова ли школа к таким изменениям и «как перейти из одной точки в другую», подытожила Голодец.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [15:00]
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