В ЗАГСах ряда регионов России открылись комнаты примирения, в которых семейным парам предлагают пересмотреть своё решение о разводе. Инициативу создания подобных комнат предлагает вынести на законодательный уровень член Совета Федерации, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

С парами в таких комнатах работают медиаторы — специалисты, которые помогают разобраться в семейном конфликте.

Практика использования таких комнат в ЗАГСах существует только в Татарстане и Белгородской области, но там уже отмечают, что после общения с экспертами по примирению многие супруги передумывают разводиться.

Как сообщила RT сенатор Екатерина Лахова, в марте этого года комнаты примирения откроются в ЗАГСах Новгородской области. После изучения их работы в трёх регионах страны инициатива будет вынесена на федеральный уровень.

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