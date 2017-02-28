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Комнаты примирение открывают в ЗАГСах России

В ЗАГСах ряда регионов России открылись комнаты примирения, в которых семейным парам предлагают пересмотреть своё решение о разводе. Инициативу создания подобных комнат предлагает вынести на законодательный уровень член Совета Федерации, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

С парами в таких комнатах работают медиаторы — специалисты, которые помогают разобраться в семейном конфликте.

Практика использования таких комнат в ЗАГСах существует только в Татарстане и Белгородской области, но там уже отмечают, что после общения с экспертами по примирению многие супруги передумывают разводиться.

Как сообщила RT сенатор Екатерина Лахова, в марте этого года комнаты примирения откроются в ЗАГСах Новгородской области. После изучения их работы в трёх регионах страны инициатива будет вынесена на федеральный уровень.

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Комнаты примирение открывают в ЗАГСах России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [14:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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