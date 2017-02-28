Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Неизвестные подожгли дом мэра Каргата

26 февраля в 02:26 на пульт диспетчерской связи каргатской ПСЧ-57 поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Чапаева.

В результате пожара огнем повреждена наружная стена дома, это обшивка из сайдинга. Оперативно, через считанные минуты, возгорание было ликвидировано. На тушение пожара выезжали две пожарные машины и восемь человек личного состава каргатской пожарно-спасательной части. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По предварительной информации, предположительно, совершен поджог, выявлены следы горючего вещества, похожего на солярку.

Как стало известно Горсайту, владельцем дома является мэр города Каргата Олег Орёл. Он проживает в доме с женой и двумя детьми. На момент возгорания жена со старшей дочерью отсутствовали.

Причины возгорания выясняются. Устанавливается ущерб, нанесенный строению. Владелец дома и его дочь не пострадали. Дело взято на особый контроль ввиду общественной значимости произошедшего. Подключена полиция, органы дознания МВД России МО «Каргатский».

Олег Анатольевич Орёл 9 июня 2013 года на общегородских выборах избран главой Каргата и с 14 июня того года приступил к работе. С 2009-го он работал в администрации Каргатского района заместителем главы.

Новости smi2.ru

  • Подожгли дачу возле больницы в Бердске (2)
  • Версия: Поджог стал причиной пожара на чердаке 6-этажки в Бердске (3)
  • В Бердске подожгли дверь в многоквартирном доме (15)
  • В Бердске горели двери квартир, частный дом и кабинет (0)
  • Явка избирателей 27 марта в Бердске сравнялась с показателями первого тура (27)
Неизвестные подожгли дом мэра Каргата

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [14:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:15] Прокуратура проверяет законность продажи алкоголя в киоске в Бердске

[16:00] Без вести пропал подросток в Новосибирске

[15:50] В АЛРОСА пришел сын Иванова

Все новости

[16:15] Прокуратура проверяет законность продажи алкоголя в киоске в Бердске

[16:00] Без вести пропал подросток в Новосибирске

[15:50] В АЛРОСА пришел сын Иванова


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 56%

28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: