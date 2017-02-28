26 февраля в 02:26 на пульт диспетчерской связи каргатской ПСЧ-57 поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Чапаева.

В результате пожара огнем повреждена наружная стена дома, это обшивка из сайдинга. Оперативно, через считанные минуты, возгорание было ликвидировано. На тушение пожара выезжали две пожарные машины и восемь человек личного состава каргатской пожарно-спасательной части. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По предварительной информации, предположительно, совершен поджог, выявлены следы горючего вещества, похожего на солярку.

Как стало известно Горсайту, владельцем дома является мэр города Каргата Олег Орёл. Он проживает в доме с женой и двумя детьми. На момент возгорания жена со старшей дочерью отсутствовали.

Причины возгорания выясняются. Устанавливается ущерб, нанесенный строению. Владелец дома и его дочь не пострадали. Дело взято на особый контроль ввиду общественной значимости произошедшего. Подключена полиция, органы дознания МВД России МО «Каргатский».

Олег Анатольевич Орёл 9 июня 2013 года на общегородских выборах избран главой Каргата и с 14 июня того года приступил к работе. С 2009-го он работал в администрации Каргатского района заместителем главы.

Новости smi2.ru