В начале марта температура в Новосибирской области опустится до минус 20, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве предупредили, что в регионе ожидают ухудшение погоды. Уже 1 марта синоптики обещают мокрый снег. Ухудшение видимости до 500 метров, порывистый ветер. На дорогах снежные заносы, гололедица. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах.

Похолодание придет в начале весны. 1 и 2 марта в некоторых районах области температура ночью опустится до минус 20. Днем — 10 градусов ниже нуля.

Впрочем, в Бердске, по информации синоптиков, в первые дни весны температура ночью не опустится ниже 10 градусов мороза, а днем термометр покажет минус 4-8.

Но обильный снег обещают в Бердске.

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