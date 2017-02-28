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Испортится погода в начале марта в Бердске

В начале марта температура в Новосибирской области опустится до минус 20, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве предупредили, что в регионе ожидают ухудшение погоды. Уже 1 марта синоптики обещают мокрый снег. Ухудшение видимости до 500 метров, порывистый ветер. На дорогах снежные заносы, гололедица. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах.

Похолодание придет в начале весны. 1 и 2 марта в некоторых районах области температура ночью опустится до минус 20. Днем — 10 градусов ниже нуля.

Впрочем, в Бердске, по информации синоптиков, в первые дни весны температура ночью не опустится ниже 10 градусов мороза, а днем термометр покажет минус 4-8.

Но обильный снег обещают в Бердске.

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  • Шторм идет в Бердск (4)
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Испортится погода в начале марта в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [14:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 56%

28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Снег, ветер: южный
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