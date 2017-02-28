Согласно докладу политконсультанта Валентина Бианки («Бианки и партнеры»), посвященному только что состоявшимся и ожидаемым отставкам губернаторов, ушедшие главы были в среднем на 21 год старше новых, а результаты «Единой России» в их субъектах были ниже среднероссийских. В исследовании прогнозируется, что до конца года могут смениться главы Приморья, Самарской области и Санкт-Петербурга, а в ближайшие полтора года — еще 18-20 губернаторов. Это первый экспертный доклад, подготовленный в рамках проекта «Политуправление», который станет площадкой для политических исследований.

В докладе анализируются причины последних губернаторских отставок, в частности сравнивается средний возраст старых и новых глав. В этом году разница составила 21 год (средний возраст ушедших губернаторов — 64 года, пришедших — 43 года, всего было шесть замен). Средний стаж экс-губернаторов составлял восемь лет. Те, кто приходит им на замену, не только молоды, но и с высокой вероятностью не состоят в «Единой России». «Логика «обновления элит» присутствует в отставках 2017 года и, по всей видимости, будет присутствовать и дальше»,— отмечается в исследовании.

«Главный риск назначений «молодых технократов», исходя из идеи «политика и так контролируется, главное, экономику правильно выстроить»,— совмещение принципиальных ошибок власти конца 1980-х («политика и так контролируется») и начала 1990-х («главное, экономику выстроить, а политика подтянется»)»,— сказал «Ъ» Валентин Бианки. Он отметил, что в каждом регионе новые главы столкнутся с разными вызовами. К примеру, в Карелии перед Артуром Парфенчиковым встанет «вопрос допуска на выборы губернатора кандидата от «Яблока», без которого он будет выглядеть более слабым», в Новгородской области у Андрея Никитина «потенциально самая нестабильная ситуация среди пяти регионов (в Адыгее прямых выборов не будет.— «Ъ»)», к тому же он «имиджево скатывается в образ временщика».

По критериям возраста и стажа в зоне риска еще 11 губернаторов. Показательным фактором для отставок являются и результаты федеральных выборов. Так, в среднем регионы, в которых прошла замена глав, на выборах Госдумы 2016 года отставали от среднероссийского уровня на 8% по явке и на 10% по результату «Единой России». Согласно докладу, возможные замены глав будут соотноситься с выборами президента. Так, смещаются те, кто «наносит выборам ущерб прежде всего своим рейтингом, невозможностью контролировать ситуацию в силу войны с элитными кланами». Но останутся руководители, «чье смещение может нанести урон в силу чрезмерной замкнутости ситуации в регионе на них, прежде всего это Чечня и Кемеровская область». Как Александр Худилайнен стал пятым губернатором, досрочно сложившим полномочия

Для объяснения и предсказания отставок губернаторов господин Бианки предлагает модель «чаши терпения». Среди факторов, которые постепенно ее «наполняют»,— конфликт с кем-то из круга близких к президенту лиц, скорое окончание срока полномочий, возраст, массовые протесты в регионе, яркий элитный конфликт, коррупция в окружении и т. д. При этом резко «опрокинуть чашу» могут два фактора — здоровье и личная коррупция главы (но только когда ее делают публичной власть и силовики). У губернаторов разный «запас прочности» — его определяют личные отношения с президентом, наличие и вес «высоких» заступников, политическая управляемость региона и т. д.

Валентин Бианки предсказывает наиболее вероятные отставки до конца года: Владимир Миклушевский, Приморье (конфликты с региональными элитами, коррупция в окружении, сложные отношения с полпредом); Николай Меркушкин, Самарская область (конфликтность, скандально проведенные выборы, возраст, протест населения); Георгий Полтавченко, Санкт-Петербург (регулярные митинги, элитные конфликты, относительно невысокий рейтинг, «низкоэлекторальная» победа на личных выборах и т. д.). «В силу личных отношений с президентом и сильных покровителей «чаша терпения» в отношении Полтавченко крайне велика, но не безгранична»,— отмечается в докладе.

В течение 2017-2018 годов отставки, согласно тексту доклада, могут произойти еще в 24 регионах: это Республика Алтай, Алтайский край, Нижегородская, Новосибирская, Архангельская, Орловская, Астраханская, Псковская, Белгородская, Саратовская, Волгоградская, Ивановская, Мурманская, Свердловская, Магаданская, Липецкая, Курская, Ульяновская области, Дагестан, Удмуртия, Якутия, Марий-Эл, Хакасия, Мордовия. Господин Бианки прогнозирует, что из глав этих регионов в течение полутора лет «оставят свои посты около 18-20″.

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