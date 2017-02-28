По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 56% респондентов не верят в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране, хотя входят в 93% относящихся к предпринимательству положительно.

Свой бизнес хотели бы открыть 27% опрошенных. По данным ВЦИОМ, чаще всего подобные стремления выражают мужчины (37%) и молодежь от 18 до 24 лет (52%). 6% респондентов сообщили, что уже имеют свое дело. У 85% из них бизнес зарегистрирован, у 15% — нет. Среди тех, кто сейчас не занимается предпринимательством, 14% когда-либо пробовали себя в этой роли.

Также россияне назвали главные препятствия для открытия своего бизнеса: бюрократия (26%), большие налоги (20%), серьезные финансовые затраты в целом (14%), отсутствие необходимого стартового капитала (12%) и жесткая конкуренция (11%).

При этом респонденты настроены лояльно к неплательщикам налогов среди мелких и средних бизнесменов. 8% относятся к ним с сочувствием и готовы поступить так же, 29% — с пониманием, а 27% считают это неправильным, но не заслуживающим наказания поступком.

Преступлением уклонение от налогов назвали 25% опрошенных, при этом даже среди тех, у кого никогда не было бизнеса, эта доля составляет 27% (среди бывших или нынешних предпринимателей — 16%).

Кроме того, опрос показал, что основными причинами ухода бизнесменов в тень россияне называют низкую прибыль (30%), алчность (27% среди всех респондентов, 17% — среди имеющих предпринимательский опыт), большие налоги (22% в целом и 29% среди имеющих опыт).

По данным недавнего опроса «Левада-центра», 70% россиян уверены, что законным способом разбогатеть в России невозможно. В 2006 году так считали 83%.

Источник: Ъ

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