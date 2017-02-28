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Министерство сельского хозяйства Новосибирской области объявило о приеме документов садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан на получение субсидий в 2017 году. Как сообщили в министерстве, субсидии носят компенсационный характер и могут быть направлены на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, их землеустройство и организацию, а также на реконструкцию и капитальный ремонт объектов общего пользования.
Подать заявку имеет право председатель правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения или его представитель по доверенности, сообщили сегодня, 28 февраля, в пресс-службе правительства Новосибирской области.
В 2016 году садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из областного бюджета было предоставлено 14,3 млн рублей мер господдержки.
Получить дополнительную консультацию и подать заявку на государственную поддержку можно в отделе развития малых форм хозяйствования в АПК министерства сельского хозяйства Новосибирской области (г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб. 426, тел. 223-65-09). Прием документов также ведут филиалы Многофункционального центра оказания государственных услуг ГАУ Новосибирской области ГАУ НСО «МФЦ».
Справка
Субсидии садоводческими, огородническими и дачными некоммерческим объединениям граждан предоставляются в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 02.02.2015 №37-п.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [13:05]
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