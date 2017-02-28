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К ремонту бывшей химзаводской больницы строители приступят в ближайшее время. Как рассказал начальник управления капитального строительства Алексей Егошин, пока проектные работы идут с опережением графика.
По словам Егошина, к 12 марта будут готовы первые чертежи и техническое решение. В план мероприятий включен в том числе ремонт фасада больницы и благоустройство.
Мэр Бердска Евгений Шестернин также поручил предусмотреть парковочное пространство возле больницы. Напомним, там планируют оборудовать поликлиническое отделение.
— Завершение ремонта поликлиники и отсутствие парковки — вещи несовместимые, — отметил Шестернин.
Ранее, напомним, местные жители опасались, что строительство дома на улице Спортивной лишит больницу парковочной площадки. Сейчас автомобили оставляют прямо на дороге.
Напомним, после ремонта в старом здании на первом этаже планируют открыть взрослую и детскую поликлинику, на втором — акушерско-поликлиническое отделение с процедурным кабинетом и УЗИ. На третьем будет стоматология с кабинетами врачей-стоматологов и хирургов-стоматологов, а также враче-ортодонтов. На четвертом этаже будет располагаться зуботехническая лаборатория, центр здоровья и школа здоровья. Проект стоит на контроле у областного правительства. Но сначала предстоит разработать смету. Этот этап оценивается почти в 2 млн рублей.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [12:55]
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