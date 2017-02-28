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Радикалы сожгли российский флаг на Европейской площади в Виннице, приурочив это к годовщине вхождения Крыма в состав России, передает украинское агентство УНН.
Отмечается, что перед сожжением радикалы устроили так называемый «флешмоб» — потоптались на флаге.
На обнародованной агентством видеозаписи видно, что один человек держит российский флаг, а второй его поджигает. При этом присутствуют не более десяти человек.
Национальная полиция Украины инцидент пока никак не прокомментировала, передает РИА Новости.
Это не первый подобный акт вандализма в стране. В марте 2016 года внефракционный депутат Рады Владимир Парасюк во время митинга во Львове с требованием освободить Надежду Савченко сорвал со здания российского Генерального консульства флаг, который потом сожгли.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, «хулиганские выходки местных радикалов в отношении российских загранучреждений на Украине происходят с такой регулярностью, что это все больше напоминает спланированную кампанию».
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