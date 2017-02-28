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Губернатор Владимир Городецкий возглавил делегацию Новосибирской области, принимающую участие в работе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», который проходит 27-28 февраля. Форум проводится при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В состав делегации региона входят представители правительства области и новосибирских компаний инновационного сектора, сообщили в пресс-службе губернатора.
Экспозиция Новосибирской области представит потенциал ведущих компаний, создающих новую экономику региона. Среди них OCSiAl, АО «СКТБ «Катализатор», Медицинский промышленный парк, АО «Вектор-БиАльгам», ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» и другие.
В первый день работы форума, 27 февраля, Владимир Городецкий провел встречу с представителями фонда «Российский фонд прямых инвестиций», стал участником панельной сессии «Финансирование инфраструктурных проектов».
В этот же день новосибирский губернатор участвовал в пленарном заседании форума, в ходе которого выступил Медведев.
На 28 февраля запланировано участие Городецкого в работе дискуссионной площадки «Социальная инфраструктура регионов: затраты или инвестиции», в ходе которой он выступит с докладом, а также ряд рабочих встреч.
Участие в выставке на сочинском инвестфоруме обошлось Новосибирской области в 1,6 млн рублей. В демонстрационной зоне появились фикусы и двухместный диван.
Областное ГКУ «Управление контрактной системы» заключило договор с ООО «Интерформ-Дизайн СПб» из Санкт-Петербурга на подготовку выставочного стенда региона к инвестиционному форуму в Сочи.
Начальная цена лота составляла 3 млн рублей, участники торгов уменьшили ее в два раза. Контракт с питерской фирмой заключен за 1,62 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. Деньги выделены из областного бюджета, передает Тайга.инфо.
Подрядчик должен подготовить стенд высотой 4,5 м. с объемной световой надписью «Новосибирская область. Сибирь здесь». В демонстрационной зоне появятся три барных стула, стойка для работы двух стендистов и сенсорный экран диагональю не мене 42 дюймов. Экспозицию украсят не менее двух фикусов Бенджамина, которые должны быть выше 1 м. каждый, цветочная композиция и складная буклетница.
В открытой переговорной зоне установят двухместный диван, журнальный стол и цветы. Предусмотрена и «полузакрытая» переговорная зона, где появятся овальный стол, четыре стула и торшер.
В подсобке предполагаются кофемашина, электрический чайник, кулер, холодильник, 500 одноразовых стаканчиков, 2 кг рафинада, 400 чайных пакетиков и сервиз на шесть персон.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [12:10]
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