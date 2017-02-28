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Амфетамин наркоторговцы изготавливали в гараже в Новосибирске

Новосибирские полицейские ликвидировали лабораторию по производству амфетамина, сообщили сегодня, 28 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД задержали двух жителей Новосибирска, которые подозреваются в незаконном производстве психотропных веществ.

Как было установлено, производство амфетамина организовали двое новосибирцев в возрасте 25 и 28 лет, старший из которых уже привлекался к уголовной ответственности. Психотропное вещество мужчины самостоятельно изготавливали в арендованном гараже в Первомайском районе Новосибирска для дальнейшего сбыта.

В ходе обыска в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли психотропное вещество амфетамин общей массой более 30 граммов. Кроме того, полицейские изъяли лабораторное оборудование, стеклянные флаконы и колбы, а также другие приспособления и компоненты для изготовления и расфасовки запрещенного вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное видео ГУ МВД по НСО

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Амфетамин наркоторговцы изготавливали в гараже в НовосибирскеАмфетамин наркоторговцы изготавливали в гараже в Новосибирске

Новость, изображения и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [11:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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