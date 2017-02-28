Мэр Бердска Евгений Шестернин поставил на контроль проблему перебоев с электроэнергией в микрорайоне Юго-Восточном. Жалоба на постоянные отключения поступила от жителей в ходе встречи с властью. 27 февраля на еженедельной планерке глава поинтересовался, какие предприняты меры.

По словам специалистов бердского участка РЭС, в Юго-Восточном потребление энергомощностей превышает норму. Выявлено несколько фактов незаконного подключения к сетям. Нарушителям выдали предупреждения об ограничении электричества.

— Каждому будет установлен прибор, который будет контролировать потребление мощности в установленном объеме, — отметили в РЭС.

Шестернин убежден, что недобросовестные бердчане обязаны ответить за страдания соседей. Поэтому потребовал незамедлительно приступить к ограничению таких потребителей. Помимо этого, Евгений Анатольевич посоветовал самим жителям поговорить с соседями.

Кроме того, встает вопрос об увеличении мощностей. В РЭС доложили, что в Юго-Восточном за три года установили дополнительно две трансформаторных подстанции.

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