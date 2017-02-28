Инициатива Министерства образования и науки о введении обязательного Единого госэкзамена по истории наравне с русским языком и математикой имеет множество плюсов, прежде всего ее реализация поможет воспитанию патриотизма. Такое мнение высказали эксперты, комментируя инициативу Минобрнауки. Вместе с тем они считают, что введение новшества не обойдется без сложностей — трудно будет и педагогам, и школьникам.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости включения ЕГЭ по истории России в список обязательных экзаменов, отметив, что этот вопрос требует обсуждения. Сейчас выпускники школ сдают два обязательных экзамена — ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.

«История Отечества находится в ряду тех дисциплин, незнание которых не позволяет говорить о том, что человек сформировался как гражданин. Если человек знает прошлое, он с большим пониманием относится к современности и может прогнозировать будущее», — отметил директор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Абдулла Даудов. Он сказал, что полностью поддерживает перевод ЕГЭ по истории в разряд обязательных.

«Россия — страна с богатой историей. Каждый ее гражданин должен знать историю хотя бы в рамках школьной программы. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение обладало патриотизмом, любило бы свою страну. А как можно любить то, чего не знаешь?» — заметил собеседник агентства.

О необходимости знания истории высказались и педагоги иного профиля. «История нужна всегда, ее надо изучать всем и нельзя забывать никому. Хотя это и не мой предмет, считаю, что введение обязательного ЕГЭ по истории России было бы неплохо: я нередко сталкивался с тем, что старшеклассники не знают истории России», — сказал Евгений Ковалев, финалист конкурса «Учитель года 2016″, учитель химии лицея № 5 города Волгограда. Он уверен, что обязательность ЕГЭ по истории «могло бы поспособствовать более пристальному вниманию к изучению истории в школе».

«Каждый гражданин страны должен знать историю своего государства, народов, которые его населяют. Многие проблемы, связанные с толерантностью, возникли из-за того, что представители народов, проживающих в субъектах, не знают историю, культуру, обычаи и традиции друг друга», — считает советник министра образования и науки Чеченской Республики Абдурахман Каимов. Обязательный ЕГЭ по истории, считает чиновник, «просто необходим» и в первую очередь для того, чтобы «растить патриотов».

Учитель истории с 30-летним стажем школы № 22 города Севастополя Ольга Кучер сказала ТАСС: «Изучение истории помогает развить системное, в том числе, критическое мышление. Поэтому я не против инициативы по введению обязательного ЕГЭ по истории».

Декан исторического факультета Чеченского государственного университета Ваха Магомаев отметил, что некоторые старшеклассники до конца обучения не знают, куда будут поступать, поэтому введение обязательного ЕГЭ по истории, по его мнению, сможет снять барьеры, возникающие на пути поступления.

«У меня есть опыт работы ответственным секретарем приемной комиссии университета, и я сталкивался со случаями, когда абитуриенты несут документы на исторический факультет, а ЕГЭ по истории не сдавали. Естественно, никакие «не знал, думал, что можно» здесь им помочь не могут», — рассказал он. «Обязательный ЕГЭ автоматически такие барьеры снимет», — уверен собеседник агентства.

Директор Музея истории Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Ирина Грибан предложила ввести так называемую градацию экзамена по истории, разделив то, что должны знать все, и то, что должны знать те, кто поступает в профильные вузы.

Даудов считает, что введение обязательного ЕГЭ по истории не может произойти быстро, так как для этого потребуется базовый учебник и увеличение количества часов на преподавание предмета. Ольга Кучер не исключила возможности проведения части экзамена по истории устно.

При этом она выразила опасение о том, что в существующей форме «экзамен трудно будет сдать всем выпускникам школы», так как «ЕГЭ по истории содержит открытые вопросы», а многие ученики, по ее словам, «с трудом формулируют свои мысли». Развивая тезис, педагог назвала причины этого явления: «Устный компонент из школьного образования вытесняется тестовым компонентом, как менее энергозатратным для учителей и учащихся. Так, ответы, оформленные в виде тестов, проще проверять и списывать».

Она убеждена, что «устный компонент как навык речевого общения чрезвычайно необходим при социализации детей: в возможности проявить себя, стать более успешными в жизни».

Схожую позицию высказала и Ирина Грибан. Она подчеркнула, что гуманитарные предметы сложно проверять посредством тестовых заданий и ключей: «Было бы неплохо, если бы экзамен по истории включал в себя устную часть. В историческом сочинении, которое пишут школьники, дети представляют ответ, который должен соответствовать определенным ключам, но зачастую принятую терминологию заменяют своими словами. Некоторые педагоги при проверке работ не учитывают человеческий фактор, в итоге не находят полного соответствия слово в слово и засчитывают ответ как неверный, и, если бы это был устный ответ, вероятно, разногласий и третьих проверок удалось бы избежать».

«Когда школы перейдут на новую линейку учебников, разработанную в соответствии с введенным в 2013 году историко-культурным стандартом и у учителей сложится понимание того, что существует единый подход к трактовке истории, тогда можно будет говорить о введении общего экзамена по истории», — полагает Грибан. «Проблема в том, что переход на новые учебники потребует времени, еще около пяти лет школы могут использовать те учебные пособия, которые были закуплены ранее», — отметила она.

Ольга Кучер обратила внимание на сложность, с которой столкнутся старшеклассники Крыма и Севастополя: «В старших классах повторяют первый концентр (6-9 класс) за весь курс истории России и всемирной истории. Крымчанам и севастопольцам вместо повторения придется изучать часть материала заново, так как до 2014 года использовались учебники с другими трактовками событий. Это даст дополнительную нагрузку». Ковалев полагает, что увеличение внимания к истории может сказаться на качестве подготовки по другим предметам.

Даудов заметил, что на состоявшемся недавно заседании учебно-методического объединения преподавателей истории министр образования и науки Ольга Васильева предложила увеличить на 25% набор на исторические факультеты. «В вузах страны доля исторического образования заметно снизилась в постсоветское время. Даже предложенное увеличение не сможет компенсировать понесенные потери», — считает директор Института истории СПбГУ. Даудов при этом отметил, что в МГУ и СПбГУ заметного снижения набора не произошло в силу особого значения этих вузов для страны и уровня подготовки в них.

В Институте истории СПбГУ набор составляет 128 человек на бюджет и еще 40-50 человек на внебюджетной основе. Магомаев отметил, что и в Чеченском государственном университете набор в 50 человек сохранился с советских времен, хотя заметно снизился конкурс, достигавший прежде 10-12 человек на место. «С введением ЕГЭ конкурс упал до 4-5-6 человек, а сейчас еще ниже», — сказал он.

Даудов отметил, что, по его сведениям, в ряде вузов падение набора произошло в разы. Например, в Башкортостане со 120 до 14 человек на бюджетную основу, а в большинстве вузов в субъектах Российской Федерации на истфаки набирают от 8 до 28 человек в год.

Он уточнил, что около 70% выпускников Института истории СПбГУ работают по специальности — идут в музеи, архивы, школы. По его наблюдениям, наиболее востребованы выпускники именно в школах. Эксперт высказал мнение, что историческое образование «приносит дополнительные конкурентные преимущества всем, кто работает в гуманитарной сфере — журналистам, юристам», так как дает хорошее представление об историческом процессе и законах развития общества. Магомаев согласился с ним, заметив, что в советское время на истфак шли те, кто хотел связать свою жизнь с партийной или комсомольской работой, армией и правоохранительными органами.

Даудов заметил, что поступление ни истфак исключительно по ЕГЭ не совсем удовлетворяет пожеланиям преподавателей. «Мы бы хотели получить студентов, которые не только знают основные исторические даты, но обладающих лекторскими способностями, умением анализировать и проводить параллели с современностью, эрудированных, умеющих широко мыслить и отстаивать свои позиции. Только по ЕГЭ выявлять таких абитуриентов трудно», — сказал он.

Источник: ТАСС

Новости smi2.ru