Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Гора снега рухнула на крыльцо детской поликлиники в Бердске

Куча снега, упавшая перед входом в детскую поликлинику по ул. Ушакова шокировала пациентов вечером в понедельник, 27 февраля. Последствия осадков из-за оттепели сползли и рухнули вниз.

По словам Сергея Перцского, который привел на прием дочку, он услышал вой сработавшей в машине сигнализации. «Скатилась куча снега, часть прямо на крыльцо поликлиники. Благо никого не было в этот момент», — говорит очевидец. Бердчанин уверен, что снежная масса свалилась сама собой: никаких работников, чистивших кровлю, он не увидел.

— Я вышел посмотрел, никаких движений не заметил. Потом сидели, ждали приём и снег ещё сходил, уже напротив окон киоска второго этажа, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей.

В административно-технической инспекции Бердска сейчас как раз идут проверки городских крыш: здания соцобъектов — на особом контроле. По словам Павла Дятлова, начальника АТИ, специалисты регулярно наведываются во все корпуса горбольницы, и пока никаких нареканий к чистоте и безопасности кровель у них не возникало.

— И в детской, и во взрослой поликлиниках, и в других зданиях ЦГБ крыши чистятся регулярно, руководство очень оперативно на это реагирует. На здании детской поликлиники в центре крыша скатная, там как минимум три раза за зиму срезались снеговые навесы. Возможно, если что-то упало, то это недавно выпавшие осадки, — предполагает Павел Викторович.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось оперативно получить комментарий главного врача ЦГБ Юрия Краморова, но рассчитываем на это в течение дня.

Начальник АТИ заверил, что контролеры проверят жалобы пациентов больницы. Сейчас, говорит Дятлов, они рекомендуют собственникам зданий и управляющим компаниям Бердска особенно внимательно следить за наледью и сосульками, угрожающими прохожим. Если крыши не удается почистить срочно, то в опасных местах должна быть протянута сигнальная лента.

Новости smi2.ru

  • Это кто «добрый» придумал разместить кабинет травматолога на 2-ом этаже бэмзовской больнице? (25)
  • Штрафуют за незаконные снежные отвалы в Бердске (7)
  • Шторм на Телецком озере мешает спасателям из Бердска поднять разбившихся в вертолете (4)
  • Шок: Послеоперационных больных на руках по этажам носят врачи и пациенты ЦГБ Бердска из-за сломанного лифта (28)
  • Шок: Из-за дырявой крыши бьет током врачей и пациентов в ЦГБ Бердска (34)
Гора снега рухнула на крыльцо детской поликлиники в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [10:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:35] Флаг России сожгли в Виннице

[12:25] Голодец: людям нужно хорошо платить

[12:10] В 1,6 млн рублей обошелся стенд Новосибирской области на инвестфоруме в Соч...

Все новости

[12:35] Флаг России сожгли в Виннице

[12:25] Голодец: людям нужно хорошо платить

[12:10] В 1,6 млн рублей обошелся стенд Новосибирской области на инвестфоруме в Соч...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 56%

28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: