Куча снега, упавшая перед входом в детскую поликлинику по ул. Ушакова шокировала пациентов вечером в понедельник, 27 февраля. Последствия осадков из-за оттепели сползли и рухнули вниз.

По словам Сергея Перцского, который привел на прием дочку, он услышал вой сработавшей в машине сигнализации. «Скатилась куча снега, часть прямо на крыльцо поликлиники. Благо никого не было в этот момент», — говорит очевидец. Бердчанин уверен, что снежная масса свалилась сама собой: никаких работников, чистивших кровлю, он не увидел.

— Я вышел посмотрел, никаких движений не заметил. Потом сидели, ждали приём и снег ещё сходил, уже напротив окон киоска второго этажа, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей.

В административно-технической инспекции Бердска сейчас как раз идут проверки городских крыш: здания соцобъектов — на особом контроле. По словам Павла Дятлова, начальника АТИ, специалисты регулярно наведываются во все корпуса горбольницы, и пока никаких нареканий к чистоте и безопасности кровель у них не возникало.

— И в детской, и во взрослой поликлиниках, и в других зданиях ЦГБ крыши чистятся регулярно, руководство очень оперативно на это реагирует. На здании детской поликлиники в центре крыша скатная, там как минимум три раза за зиму срезались снеговые навесы. Возможно, если что-то упало, то это недавно выпавшие осадки, — предполагает Павел Викторович.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось оперативно получить комментарий главного врача ЦГБ Юрия Краморова, но рассчитываем на это в течение дня.

Начальник АТИ заверил, что контролеры проверят жалобы пациентов больницы. Сейчас, говорит Дятлов, они рекомендуют собственникам зданий и управляющим компаниям Бердска особенно внимательно следить за наледью и сосульками, угрожающими прохожим. Если крыши не удается почистить срочно, то в опасных местах должна быть протянута сигнальная лента.

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