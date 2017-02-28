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6 марта на стадионе «Восток» состоится Первенство Новосибирской области по лыжным гонкам на приз памяти тренеров Анатолия Ивановича Бурундукова и Германа Фёдоровича Иванова. На старт выйдут спортсмены младшей возрастной группы 2003-2007гг. рождения. Начало соревнований состоится в 10.30.
Приглашаем любителей зимних видов спорта поддержать юных спортсменов.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [10:50]
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