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Из-за сноса хрущевок изменят закон

Закон о столичном статусе Москвы может быть изменен, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017″.

Он отметил, что это один из вариантов законодательных изменений, который рассматривается для продолжения программы переселения столичных пятиэтажек.

«В соответствии с поручением президента страны и совместно с правительством Москвы мы эту законодательную инициативу сейчас готовим. Скорее всего, это будет изменение в закон о столичном статусе города Москвы, и туда будут погружены принципы расселения», — сказал министр.

По его словам, данные изменения связаны с тем, что сейчас пятиэтажки подлежат не сносу, а капитальному ремонту, передает «Интерфакс».

Ранее заместитель председателя по жилищной политике Госдумы РФ Александр Сидякин сообщал, что депутаты планируют в весеннюю сессию внести поправки, необходимые для второго этапа сноса пятиэтажного жилищного фонда столицы. «Как минимум, нужны изменения в земельный, градостроительный и жилищный кодексы в части расселения граждан, развития территорий существующих домов, а также управления вновь возводимыми домами», — отметил он.

Депутат пояснил, что сейчас пятиэтажки сносят исключительно по решениям органов власти субъекта РФ. Иногда это вызывает вопросы у прокуратуры, поэтому необходим федеральный блок поправок.

В рамках второго этапа сноса пятиэтажек столичные власти намерены приступить к расселению 25 млн кв. м жилья. Переселить планируется приблизительно 1,6 млн человек.

Как сообщил Мень, федеральные средства в программе второго этапа сноса московских пятиэтажек задействованы не будут. По его словам, на начальном этапе, скорее всего, будут задействованы средства города. После этого к реализации проекта привлекут частных инвесторов и застройщиков.

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Из-за сноса хрущевок изменят закон

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [10:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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