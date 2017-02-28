Мэр Бердска Евгений Шестернин отчитал управление образования за плохую расчистку тротуаров к школам. Особенно он заострил внимание на школе №11 в Микрорайоне.

— Когда дорогу чистить будем? Сейчас начнется таяние снега, дети будут ходить с мокрыми ногами. Длина этого полотна достаточно большая Со стороны Микрорайона. Вы пройдите, посмотрите сами. Не на машине, а пешком. И станет все ясно, — посоветовал градоначальник заместителю руководителя УО Михаилу Каркавину.

Обойти пешком чиновники должные и другие учреждения образования, убежден Шестернин. По мнению мэра, через неделю-другую начнется потепление, и школьники вынуждены будут идти по лужам.

— Такая же проблема у школы №5. Там тоже не подойдешь к школе. А вы молчите! Там вообще идти невозможно — тротуара нет, — посетовал Евгений Анатольевич.

Мэр отметил, что проходы и проезды к школам должны быть сопряжены с основными дорогами, которые расчищает УЖКХ.

Добавим, что за эту зиму критика по поводу очистки тротуаров у школ звучит не в первый раз. Перед новым годом замело тротуар возле школы №10. Дети и взрослые шли по сугробам.

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