Два часа работала коммунальная техника 27 февраля на заваленной снегом дороге в сторону водозабора. Два трактора приехали расчищать путь после многочисленных жалоб дачников, которые оказались в снежном плену.

Напомним, 26 января в СНТ «Вега-4» скончался мужчина. Но экстренные службы не смогли к нему пробраться. Труп вывозили на санях — с помощью спасателей и добровольцев.

Круглогодично проживающие на дачах бердчане утверждают: за зиму муниципальную дорогу чистили крайне редко. Проезжая часть сильно сужена. Из-за большого наплыва отдыхающих в выходные дни движение на и без того проблемной дороге парализовало. В УЖКХ 27 февраля пообещали пригнать технику и хотя бы немного улучшить ситуацию.

Видео Александра Аксенова, группа «АвтоБердск»

Жительница СНТ «Мечта» Елена Аргенская подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что техника действительно приезжала. Но кардинальным образом ситуация не поменялась.

— Немного убрали кашу внизу, нет такой сильной колеи. Сделали два кармана, но дорога все такая же узкая. Ничего пока не изменилось, — отмечает Елена. — Полтретьего пригнали два трактора, а полпятого их уже не было.

Ранее начальник УЖКХ Владимир Захаров заявлял, что положение усугубляют огромные трехметровые валы вдоль дороги. Убрать их технологически сложно.

— Нам вчера говорили, что приедет ротор, который откидает снег. Но снег уплотнился. И сможет ли трактор сейчас с этим справиться, я не знаю, — рассуждает Аргенская.

Жители отмечают: летом по этой дороге ходят дачные автобусы. Пока идет дачный сезон, дорогу чистят и выравнивают. Как только наступает зима, проезд как бы отходит на второй план. Бердчанам, которые живут на дачах, приходится иной раз за свой счет нанимать грейдер и откидывать снег. И они не понимают, почему им, имеющим бердскую прописку и отчисляющим налоги в бердскую казну, приходится чувствовать себя изгоями.

Утром 28 февраля местные жители сняли на видео, как выглядит дорога после расчистки. Особого улучшения на кадрах незаметно.

— Если до 3-го числа ничего не сделают, мы идем на митинг. Потому что по-другому как? Как нам бороться? Да, царствие небесное тому человеку, который умер… Его вывезли на санках. А если дети заболеют? Грипп сейчас такой… Не дай бог, что случится! Конечно, мы боимся за себя и за родных, — с волнением в голосе говорит Аргенская.

Беда «снежных пленников» уже заинтересовала областное телевидение. Жители надеются, что широкий резонанс поможет разрешить их проблему.

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