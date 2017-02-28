Новосибирский аэропорт «Толмачёво» в 2016 году поставил рекорд по пассажиропотоку, впервые превысив отметку в 4 млн обслуженных пассажиров, а также смог нарастить долю трансферных перевозок, приблизившись по этому показателю к ведущим московским аэропортам. В этом году планы ещё более амбициозные: руководство аэропорта рассчитывает увеличить пассажиропоток на 14%. Однако развитие воздушной гавани как хаба было бы невозможно без постоянной работы над повышением транспортной доступности. «АвиаПорт» выяснил, насколько сейчас удобно добираться до «Толмачёво» пассажирам как из Новосибирска, так и из ближайших городов и регионов.

Повышение транспортной доступности «Толмачёво» прежде всего связано с развитием железнодорожного и автомобильного сообщения. Как отмечает генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич, высокий уровень доступности аэропорта для пассажиров не только из Новосибирска, но и из других регионов, увеличит пассажиропоток, что, в свою очередь, даст хороший эффект для экономики региона. «Для развития аэропорта очень важно, чтобы прилетающие и улетающие пассажиры могли быстро, безопасно и комфортно добираться личным и общественным транспортом до своих пунктов назначения, — подчеркнул Янкилевич. — То же самое относится к грузоперевозкам. Транспортная доступность авиационного хаба — это стратегический вопрос в границах и агломерации, и Сибири».

В пресс-службе воздушной гавани напомнили, что с июня 2014 года АО «Аэропорт Толмачёво» совместно с ОАО «Экспресс-пригород» и ОАО «Федеральная пассажирская компания» (новосибирские филиалы АО «РЖД») реализует проект, направленный на повышение транспортной доступности аэропорта за счёт организации железнодорожного экспресс-сообщения в пределах Новосибирской области и с соседними регионами.

«Проект предусматривает развитие в качестве транспортного пересадочного узла железнодорожной станции «Обь», расположенной в четырёх километрах от аэропорта. В целях реализации данного проекта в 2014 года на станции «Обь» введены остановки для некоторых поездов, следующих из Томска, Кемерово, Новокузнецка, Омска, Красноярска, — рассказали «АвиаПорту» в пресс-службе «Толмачёво». — С начала реализации проекта количество поездов дальнего следования, останавливающихся на станции, увеличено с семи в 2014 году до 20 в 2016 году».

Кроме того, сообщили в пресс-службе, на этой же станции в зимний период делают остановку девять электропоездов пригородного сообщения, летом их количество увеличивается до 16. В текущем году планируется сохранить количество остановок поездов как дальнего, так и пригородного сообщения.

О востребованности таких остановок лучше всего говорит статистика. По данным воздушной гавани, в 2015 году станцией «Обь» воспользовались 6 тыс. 703 пассажира поездов дальнего следования и 780 пассажиров пригородных электричек. В 2016 году пассажиропоток увеличился на 133% — до 15 тыс. 621 человек, и на 20% — до 936 человек соответственно. Динамика перевозок показывает востребованность услуги.

Поэтому в условиях существующих инфраструктурных ограничений в части организации прямого железнодорожного сообщения с пассажирским терминалом аэропорта основным вариантом решения проблемы обеспечения транспортной доступности аэропорта является минимизация протяжённости участка автомобильного сообщения посредством организации железнодорожного трансфера до станции «Обь» с последующей доставкой пассажиров в аэропорт на автобусе.

В аэропорту также сообщили, что по пути следования в аэропорт на автомобильном транспорте мимо станции «Обь» ежедневно проезжает до шести тысяч авиапассажиров. В прошлом году рядом с железнодорожной станцией «Обь» проходило три автобусных маршрута. Кроме того, до станции можно было добраться на маршрутном такси. Остановки общественного транспорта расположены в радиусе 300-400 метров от станции.

В 2017 году у жителей города появилась ещё одна возможность добраться до аэропорта: с января в дополнение к действующим регулярным маршрутам, связывающим аэропорт с железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» и автовокзалом, возобновилось автобусное сообщение по маршруту город Обь — аэропорт — станция метро «Площадь Маркса» и обратно, проходящему мимо железнодорожной станции «Обь». Таким образом, повысилась транспортная доступность аэропорта для жителей левобережья, отдалённых районов Новосибирска, и, частично, для жителей Академгородка и Бердска путём комбинации поездки в аэропорт по схеме маршрутное такси — метро — автобус.

В «Толмачёво» также поделились ближайшими планами по повышению транспортной доступности: сейчас прорабатывается вопрос организации удобного трансфера от железнодорожной станции «Обь» до аэропорта и обратно. Прежде всего, на этом этапе стоят задачи по реконструкции подъездных путей к станции со стороны улицы Станционная, оборудованию остановочных мест для общественного транспорта и открытию регулярного автобусного маршрута до станции. Следующим шагом после организации трансфера должно стать открытие скоростного движения от аэропорта до железнодорожного вокзала Новосибирска с возможным продлением маршрутов или же удобными стыковками с электропоездами, следующими до Академгородка и Бердска, что послужит основой для транспортной системы Новосибирской агломерации.

Конечно же, для воплощения указанных планов в жизнь необходимо работать в тесном контакте с местными органами власти. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, на текущий год запланирован ремонт почти 100 км автодорог, входящих в агломерацию. В частности, речь идёт об участках дорог в городах-спутниках: Бердске, Искитиме, Кольцово и Оби. В том числе, будет отремонтирована и часть улиц района «Аэросити», что позволит улучшить транспортную доступность «Толмачёво».

Также в рамках реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации, общественное обсуждение которой завершится 15 апреля 2017 года, предполагается отремонтировать автомобильные трассы «Новосибирск — аэропорт Толмачёво», «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и «Новосибирск — Колывань — Томск», «Новосибирск — Сокур» и другие.

Руководство воздушной гавани, в свою очередь, готово к активному сотрудничеству с мэрией Новосибирска, областным правительством и органами местного самоуправления города Обь в части планирования и реализации мероприятий, непосредственно касающихся транспортной доступности «Толмачёво». По словам Е.Янкилевича, значительную часть пассажиропотока новосибирского аэропорта сегодня составляют жители соседних регионов, многие из которых добираются до «Толмачёво» на личном автотранспорте.

«Планы по развитию маршрутной сети позволяют утверждать, что востребованность аэропорта будет расти. Поэтому состояние автомобильного пути не может нас не беспокоить», — прокомментировал он. Со своей стороны, администрация и собственник воздушной гавани готовы использовать свои возможности на федеральном уровне для привлечения дополнительного федерального финансирования в дорожный комплекс региона под целевые мероприятия, сопряжённые с программой развития авиационного хаба.

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