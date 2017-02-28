USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Кто из нас не мечтал стать актером или снимать собственные фильмы? И наши дети, как и мы, тоже мечтают об этом. Но стоит ли говорить о способных и неспособных, когда, и даже чаще всего, ребенок открывается как раз после нескольких занятий. Проходя уроки раскрепощения, он отрывает в себе такие грани, о которых, быть может, и сам не подозревал.
Наша цель – раскрыть актерскую и человеческую природу каждого ребенка. Ведь киношкола «Волшебный остров» — это не просто цель помочь стать актером или режиссером, а раскрыть внутренние способности ребенка, раскрепостить его, научить любить и ценить свой талант.
Мы ждем детей от 7 до 16 лет!
Что ждет детей на занятиях по актерскому мастерству и режиссуре: — необходимые, базовые упражнения и тренинги по основам актерского мастерства — мастер-классы по сценической речи — мастер-классы по сценическому движению — читка и разбор кино-сценария (с педагогом и кинорежиссером) — разбор ролей, работа над ролью с педагогом — репетиции сцен кинофильма — уроки с оператором — репетиции с оператором Как итог: постановка спектакля и съемка короткометражного кино!
Навыки, полученные в процессе занятий, дети смогут использовать на сцене, если свяжут свою жизнь с кино, а также в любой другой карьере и просто жизни.
Занятия ведут профессиональные педагоги, которыми мы очень гордимся: — Тимофей Ленских — актерское мастерство — Николай Семенович Путинцев — видеомонтаж, режиссура
К нам можно присоединиться уже сегодня! Наши ребята ждут тебя, юный друг!
Мы находимся по адресу: Бердск, Ленина, 13А т. 8 (913) 774-43-00, 2-33-30 Центр детского развития «Дракоша»
на правах рекламы
Новости smi2.ru
Новость, изображения и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [08:45]
[12:35] Флаг России сожгли в Виннице
[12:25] Голодец: людям нужно хорошо платить
[12:10] В 1,6 млн рублей обошелся стенд Новосибирской области на инвестфоруме в Соч...
[12:35] Флаг России сожгли в Виннице
[12:25] Голодец: людям нужно хорошо платить
[12:10] В 1,6 млн рублей обошелся стенд Новосибирской области на инвестфоруме в Соч...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный