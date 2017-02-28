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За непропуск «скорой» лишат водительских прав

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что законопроект, ужесточающий наказание для водителей, не пропускающих машины «скорой помощи», и предусматривающий лишение прав за это нарушение, уже подготовлен.

«Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения наказания в том случае, если не дают приоритетного проезда «скорой помощи». Это будет фактически приравнено вождению в нетрезвом виде. То есть, фактически, это приведет к тому, что будет лишение права водить в течение одного-полутора лет», — сказала Скворцова, отвечая на вопрос «Интерфакса» в Сочи.

Она отметила, что штраф за подобные действия также возрастет: «Не 500 рублей, как это сейчас, а до 30 тысяч».

«Мы надеемся, что это очень образумит сразу всех», — подчеркнула министр на полях российско-инвестиционного форума. По ее словам, предложение оснастить машины скорой помощи охраной с оружием нецелесообразно и затратно.

При этом Скворцова заметила, что ужесточение законодательства в этом вопросе не означает, что случаев, когда водители не пропускают машину «скорой», стало больше.

«Я работала в реанимации Первой Градской больницы Москвы, и «скорая помощь» была с нами единой командой, и то, что с ними происходило по дороге, я прекрасно помню, а это были с 1983 по 1993 годы. Во все времена такие безобразия встречались. Я не могу сейчас объективно сравнить, но ни сколько не реже, чем сейчас», — рассказала министр.

Она отметила, что бороться с такими случаями надо законодательно. «Люди должны понимать меру своей ответственности, если они это делают. Потому что элементарно их можно сфотографировать на мобильный телефон, представить доказательства в виде номера и марки машины», — добавила Скворцова.

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За непропуск «скорой» лишат водительских прав

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [08:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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