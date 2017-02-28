В Ярославской области перед судом предстанет мужчина, избивший фельдшера скорой помощи, сообщила в понедельник, 27 февраля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего уроженца Республики Коми, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершенное из хулиганских побуждений).

По данным следствия, 12 февраля утром обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, со следами побоев вошел в торговый зал одного из магазинов по улице Гоголя города Ярославля. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Находясь в салоне автомобиля «скорой», обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений, осознанно, беспричинно нанес женщине-фельдшеру множественные (не менее 11-ти) удары в область головы и по рукам, причинив потерпевшей физическую боль и телесные повреждения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело было возбуждено по указанию руководства Следственного комитета Российской Федерации по материалам СМИ, вызвавшим широкий общественный резонанс.

— В стране в последнее время участились случаи нападений на медиков. В первую очередь это касается сотрудников скорой помощи. Ежедневно в информационном пространстве появляются сообщения о том, что в том или ином регионе было совершено дерзкое нападение на медицинского работника. И это говорит лишь о том, что человек, причиняющий вред врачу, причиняет вред не только ему самому, но и больным людям, которые соответственно лишаются возможности получить своевременную медицинскую помощь. Поэтому подобные факты должны получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет расценивает такое вмешательство в работу медиков как воспрепятствование их профессиональной деятельности. И мы намерены, используя все данные нам законом полномочия, защищать права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь людям, — заявила Петренко.

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