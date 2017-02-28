Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Избил фельдшера «скорой» пьяный пациент в Ярославской области

В Ярославской области перед судом предстанет мужчина, избивший фельдшера скорой помощи, сообщила в понедельник, 27 февраля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего уроженца Республики Коми, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершенное из хулиганских побуждений).

По данным следствия, 12 февраля утром обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, со следами побоев вошел в торговый зал одного из магазинов по улице Гоголя города Ярославля. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Находясь в салоне автомобиля «скорой», обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений, осознанно, беспричинно нанес женщине-фельдшеру множественные (не менее 11-ти) удары в область головы и по рукам, причинив потерпевшей физическую боль и телесные повреждения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело было возбуждено по указанию руководства Следственного комитета Российской Федерации по материалам СМИ, вызвавшим широкий общественный резонанс.

— В стране в последнее время участились случаи нападений на медиков. В первую очередь это касается сотрудников скорой помощи. Ежедневно в информационном пространстве появляются сообщения о том, что в том или ином регионе было совершено дерзкое нападение на медицинского работника. И это говорит лишь о том, что человек, причиняющий вред врачу, причиняет вред не только ему самому, но и больным людям, которые соответственно лишаются возможности получить своевременную медицинскую помощь. Поэтому подобные факты должны получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет расценивает такое вмешательство в работу медиков как воспрепятствование их профессиональной деятельности. И мы намерены, используя все данные нам законом полномочия, защищать права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь людям, — заявила Петренко.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [08:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[08:05] Избил фельдшера «скорой» пьяный пациент в Ярославской области

[07:55] Китайские зарплаты догнали европейские

[07:50] За пьяную езду водитель 50 часов чистит снег на улицах в Новосибирской обла...

Все новости

[08:05] Избил фельдшера «скорой» пьяный пациент в Ярославской области

[07:55] Китайские зарплаты догнали европейские

[07:50] За пьяную езду водитель 50 часов чистит снег на улицах в Новосибирской обла...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 56%

28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: