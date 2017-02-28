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Китайские зарплаты догнали европейские

Средние зарплаты в промышленном секторе КНР за последние годы обогнали заработки трудящихся в крупнейших латиноамериканских странах и уверенно приближаются к таким европейским странам, как Португалия. Такая ситуация говорит о том, что размещать промышленное производство в КНР становится все менее выгодно. Тенденция началась еще несколько лет назад, когда эксперты рынка труда начали говорить об инсорсинге — возвращении производства на свои рынки, передает Ъ.

Вышедшие накануне данные Euromonitor говорят о том, что конкурентоспособность Китая как производственной аутсорсинговой площадки продолжает снижаться. Средняя почасовая оплата труда в китайском промышленном секторе с 2005 по 2016 год утроилась, достигнув $3,6. При этом в других крупнейших развивающихся странах уровень зарплат в промсекторе оказался ниже — в Бразилии за тот же период он упал с $2,9 до $2,7 в час, в Мексике — с $2,2 до $2,1, в ЮАР — с $4,3 до $3,6 в час. Эксперты отмечают, что после вступления Китая в ВТО экономика этой страны стремительно интегрируется в мировую экономику, что стало причиной роста уровня доходов китайского населения и зарплат на местном рынке труда, уже обогнавших зарплаты в таких странах как Таиланд, Колумбия или Аргентина.

«После вступления КНР в ВТО мы увидели лавинообразный рост зарплат в Китае»,— сообщил в интервью Financial Times старший экономист Standard Life Investments Алекс Вулф.

Зарплаты в китайском промсекторе не только обгоняют зарплаты в промсекторе других ведущих развивающихся стран, но и приближаются к заработкам в некоторых европейских странах — например, в Португалии в прошлом году этот уровень упал с $6,3 до $4,5 и теперь всего на 20% больше, чем в Китае. Это делает Китай все более невыгодным местом для размещения производства, поскольку издержки на оплату труда постоянно растут. Особенно сильно это наблюдается в сфере производства одежды — многим производителям намного выгоднее размещать производство, например, на Шри-Ланке, где средний размер оплаты труда в промышленном секторе сейчас составляет $0,5. «В результате многие владельцы фабрик в последнее время начали осуществлять значительные инвестиции за пределами КНР»,— цитирует CNBC директора шанхайской исследовательской компании China Market Research Бена Кавендера.

Такая тенденция наблюдаются уже не первый год. Еще в начале 2010-х годов рост китайских зарплат на фоне высокой безработицы в ряде развитых стран привел к тому, что некоторые производители начали выводить производство из Китай или вовсе возвращать его на свои рынки, заставив экспертов говорить об инсорсинге. Еще в 2012 году многие автомобильные корпорации, такие как GM, Ford, Chrysler, Nissan, Kia стали возвращать на американские заводы третью смену. По условиям соглашения Ford с профсоюзами компания к 2015 году вложила $16 млрд в автопроизводство на территории США и создала 12 тыс. новых рабочих мест.

В середине 2011 года голландская Philips сообщила о переносе части производства из Китая на свой голландский завод в Драхтене, объяснив это тем, что стоимость высококвалифицированных инженеров в Китае заметно выросла. «Инженер-разработчик в Шанхае сейчас стоит почти столько же, сколько в Драхтене»,— объяснил тогда в интервью голландским СМИ управляющий одного их азиатских заводов Philips Роб Карсмакерс.

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Китайские зарплаты догнали европейские

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [07:55]

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