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Житель Кочковского района за управление транспортным средством в состоянии опьянения понес наказание не только в виде штрафа и лишения водительского удостоверения, но еще и в виде обязательных работ.
На исполнение в отдел судебных приставов по Кочковскому району поступило постановление суда о взыскании штрафа с гражданина И. в сумме 30 000 рублей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Судебным приставом-исполнителем установлено, что штраф должником в установленный законом срок не оплачен, в связи с этим в отношении него составлен протокол, предусмотренный ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа, в срок предусмотренный законом).
Суд, рассмотрев протокол, принял решение о привлечении данного гражданина к наказанию в виде обязательных работ сроком на 50 часов. В результате чего безответственный водитель чистит улицы от снега, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.
Данная мера сподвигла гражданина И. оплатить штраф в размере 30 000 рублей в полном объеме.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 февраля 2017 г. [07:50]
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