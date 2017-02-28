Житель Кочковского района за управление транспортным средством в состоянии опьянения понес наказание не только в виде штрафа и лишения водительского удостоверения, но еще и в виде обязательных работ.

На исполнение в отдел судебных приставов по Кочковскому району поступило постановление суда о взыскании штрафа с гражданина И. в сумме 30 000 рублей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Судебным приставом-исполнителем установлено, что штраф должником в установленный законом срок не оплачен, в связи с этим в отношении него составлен протокол, предусмотренный ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа, в срок предусмотренный законом).

Суд, рассмотрев протокол, принял решение о привлечении данного гражданина к наказанию в виде обязательных работ сроком на 50 часов. В результате чего безответственный водитель чистит улицы от снега, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

Данная мера сподвигла гражданина И. оплатить штраф в размере 30 000 рублей в полном объеме.

Новости smi2.ru