Минфин уже в апреле начнет брать в долг у россиян, заявил министр финансов Антон Силуанов на инвестфоруме в Сочи. Населению предложат приобрести облигации федерального займа напрямую, а не через брокеров.

ОФЗ можно будет купить в отделениях Сбербанка и ВТБ. Номинал одной бумаги – 1 тыс. руб., минимальная сумма инвестиций — 30 тыс. Антон Силуанов пояснил, что так государство рассчитывает вытащить «деньги из-под подушек» населения. По словам министра, он сам готов вложиться в новый инструмент: «Самые базовые условия — это то, что объем номинальных вложений в этот инструмент будет на 100% гарантируем, никаких дисконтов, никаких потерь граждан от вложений своих собственных средств не предусматривается. У меня, как и у любых наших граждан, есть депозитные счета в банках, мне этот инструмент будет интересен. Безусловно, такие вложения сделаю, чтобы еще и самому убедиться, как этот инструмент работает, опробовать его вживую».

Объем первого выпуска так называемых «народных ОФЗ» составит 20 млрд руб. Срок обращения бумаг — три года, ожидаемая доходность – 8,5%.

Будут ли «народные облигации» интересны россиянам?

Заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что покупатели у таких бумаг будут: «Спрос, безусловно, будет. Единственное, что его может ограничивать, это то, что доходы населения упали, и многие люди, которым потенциально были бы интересны инвестиции, пока повременят. Но для тех, кто не слишком обеднел, это будет весьма интересная альтернатива, поскольку ставки по рублевым депозитам в высоконадежных банках падают, а государство, с другой стороны, предлагает сейчас более выгодную альтернативу, при этом с государственной гарантией».

Согласно задумке Минфина, новые облигации для населения не будут обращаться на вторичном рынке — перепродать бумаги другому человеку не удастся, передает Ъ.

На этих условиях частные инвесторы не будут покупать «народные ОФЗ», уверен президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «ОФЗ обладает одной особенностью — это ценная бумага, которую легко купить или продать. Любое физическое лицо сегодня в нашей стране открывает нормальный брокерский счет в любой брокерской компании и покупает обычные ОФЗ, и оно может подержать их неделю или месяц с той же доходностью, что предлагает Минфин, и продать. Ведомство предлагает то же самое, только низколиквидное. То есть, грубо говоря, купили, и на три года положили. Ну и где интерес? Ради того, чтобы был лишний процент годовых, 1,5% годовых максимум, закрывать деньги на три года как-то не очень интересно. Это эксперимент, который ничего хорошего не даст».

Сейчас брокеры в интересах физлиц покупают гособлигации на сумму до 100 млрд руб. в месяц. Такую статистику приводит Московская биржа. При этом, по данным ЦБ, на банковских депозитах граждане хранят свыше 24 трлн руб.

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