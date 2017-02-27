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Утерян телефон в автобусе

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:

Сегодня, 27 февраля, в автобусе №1 был утерян телефон samsung galaxy III черного цвета в голубом чехле. Большая просьба вернуть телефон. Номер для связи 8 913 749 6951.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [20:25]

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Курьер.Среда.Бердск

[20:25] Утерян телефон в автобусе

[17:45] Вместо деревянной колбасы и накаченной курицы до жителей Бердска дойдут чис...

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Погода в Бердске

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Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 74%

27 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 56%

28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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