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Сегодня, 27 февраля, в автобусе №1 был утерян телефон samsung galaxy III черного цвета в голубом чехле. Большая просьба вернуть телефон. Номер для связи 8 913 749 6951.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [20:25]
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