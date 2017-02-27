Экологически чистые фермерские продукты от производителей Сузуна могут в ближайшее время появиться на прилавках Бердска. Сотрудничество двух муниципалитетов в этом направлении 26 февраля обсудили в администрации Сузуна.

Давайте дружить районами

В Сузунском районе много крестьянских хозяйств и фермерств, которые ищут нового покупателя. В основном, реализации требуют мясные и молочные продукты. А Бердск предлагает со своей стороны торговые площади и помощь во взращивании урожая. Так и родился локальный проект, направленный на популяризацию фермерских продуктов среди населения.

— За эти годы многие предприниматели нашли свою нишу, выстроили свой бизнес успешно. Но мне, как человеку, который всю жизнь прожил в Сузуне, очень хотелось бы, чтобы на нашей земле появлялись новые решения, новые идеи, новые предприятия. Это можно сделать, обмениваясь мнениями, и привлекая к нам других людей. Выстраивать долгосрочные и конструктивные отношения, — высказался в начале встречи глава Сузунского района Александр Дубовицкий. — Надеюсь, что контакт между бизнесом Бердска и Сузунского района даст свои плодотворные результаты.

Мэр Бердска Евгений Шестернин также отметил важность сотрудничества двух муниципалитетов. К тому же, такая форма взаимодействия удачно вписывается в Новосибирскую агломерацию.

— Самое главное — чистота продукта. Именно это хотят видеть люди на прилавках. Но бесполезно что-то проектировать, если мы не найдем общих точек соприкосновения.

В зал сузунской администрации на встречу пришло более 30 фермеров. А в составев бердской делегации приехали представители «Сиббиофарма», сети магазинов «Холидей» и бердского рынка.

У вас товар — у нас купец

Первым перед публикой выступил Михаил Бессонов, старший менеджер по продажам «Сиббиофарма». Он рассказал, как бердское предприятие сумело стать лидером на рынке биотехнологий. Продукция «Сиббиофарма» в виде различных препаратов широко используется в животноводстве и растениеводстве и дает хорошие результаты. Биодобавки, если верить Бессонову, отличаются безопасностью и экологичностью, совершенно не влияют на конечную продукцию и безвредны для человека. Именно эти препараты и предлагают использовать фермерам Сузуна в рамках индивидуального сотрудничества.

О скором открытии павильона для сельхозтоваров рассказала директор бердского рынка Татьяна Шлейникова. Новое помещение планируют сдать в эксплуатацию в октябре 2017 года. На 16 000 квадратных метрах торговых площадей выделят место и фермерским продуктам.

— Рынок — это еще и место общения людей. И нам сегодня виднее, что многие не хотят покупать товар в супермаркетах. Да, сегодня так складывается ситуация, что на рынке дороже, чем в супермаркетах. Но я даю голову на отсечение — и свежее, и качественнее. И надо рассматривать вопрос завоза для горожан более экологически чистой продукции.

Шлейникова вспомнила, как раньше люди выстаивали огромные очереди, чтобы купить колбасу сузунского свинокомплекса — настолько она была хороша. Нынешние же колбасные изделия, по выражению Татьяны Федоровны, «пахнут дровами». Потребителям сегодня не хватает качественного продукта, убеждена директор рынка. По ее словам, многие готовы заплатить «любые деньги» за тушку домашней птицы без антибиотиков или за настоящие деревенские яйца.

— Я знаю, что в Сузуне у вас тут есть хорошая коптильня. Тут коптят рыбу, и коптят ну очень хорошо. Многие сегодня из Сузуна торгуют. Есть, что показать, — подчеркнула Татьяна Федоровна.

По оценке Шлейниковой, некоторые производители из Сузуна не умеют подать свой товар. Вроде бы и качество хорошее, и вкус отменный, а спросом продукты не пользуются — плохая этикетка и отсутствие рекламы. Но в рамках сотрудничества фермерам готовы указать на ошибки и помочь с поиском своего покупателя.

— Чтобы торговать своей продукцией на рынке, надо ей гордиться, — отметила Шлейникова.

Предоставить фермерам торговые площади готова и сеть супермаркетов «Холидей». Правда, в Бердске пока таких прилавков для частников и небольших подсобных хозяйств нет. Но в планах его открыть. По наблюдением представителей «Холидея», особым спросом сегодня пользуются деревенская курица (и это несмотря на то, что в магазинах целые полки с курицей от птицефабрик региона), яйца, козье и коровье молоко, грибы, ягоды, домашние заготовки. Однако прежде чем отдать свою продукцию на прилавок, необходимо предоставить пакет разрешительных документов и ветеринарную справку. Без лабораторных подтверждений безопасности продукт на реализацию просто не возьмут.

Не все яблоки полезны

Как раз о безопасности и полезности продуктов говорил в своей речи директор «Сибирского федерального центра оздоровительного питания» и кандидат медицинских наук Яков Новоселов. Известный независимый эксперт привел ужасающие факты о том, что мы сегодня покупаем и едим.

— Сегодня огромные проблемы с реализацией российской качественной продукции. И это проблема не только населения, но и самих производителей. У нас полностью уничтожена потребительская кооперация. Существует диктат перекупщиков: перекупщики закупают по бросовым ценам продукцию крестьянских и фермерских хозяйств. У нас сегодня засилье чужих продуктов. Имеется в виду, не только импортных продуктов, но и продуктов из других регионов. В среднем доля самого производителя в конечном продукте — это 15%. Мы покупаем продукт за 100 рублей, а производитель получает 15, — обозначил Новоселов основные проблемы покупки и продажи сельхозпродуктов.

Эксперт согласился с тем, что потребители сегодня требуют качественные чистые продукты. Но при этом обычные покупатели не умеют их распознавать.

— 52% городского населения готовы платить больше за натуральную продукцию, они хотят ее получать. Но они не знают, какая продукция качественная и натуральная. Они не знают, за что отдать деньги. На вкус, на цвет, на запах, я вам могу сказать как руководитель экспертной организации, вы никогда не отличите качественный продукт от некачественного. Это физически невозможно. Поэтому сегодня все продавцы рассказывают: «моя продукция самая натуральная, самая полезная». В большинстве случаев эти утверждения голословны, потому что законодательно не осуществляется подтверждение полезности и натуральности, — акцентировал Яков Борисович.

По закону производитель должен подтверждать только минимальные нормы безопасности своего товара. Но по данным экспертов, 60% продуктов в розничной торговле не соответствуют даже этим нормам. То есть, это еда, опасная для жизни и здоровья граждан. «Грубый фальсификат и отбросы», как выразился Яков Борисович. Что и говорить о магазинах, когда по результатам исследования СФЦОП, 90% продуктов в школьных столовых оказались суррогатами и недоброкачественными товарами.

— О какой пользе и качестве может идти речь? — задает риторический вопрос Новоселов.

Решить проблему некачественного товара могла бы региональная оптово-распределительная сеть, которая бы централизованно закупала у местных крестьянских и фермерских хозяйств продукты и анализировала бы их. Такая идея сегодня уже обсуждается в областном Минсельхозе. Это бы убрало с рынка серых перекупщиков и позволило бы частично улучшить обстановку в розничной торговле.

— ОРС сможет обеспечить реальный контроль качества. А действительно ли это сыр из молока или это фальсификат? А действительно ли в этом яблоке содержится витамин С и железо? Мы вот недавно проверяли яблоки из магазина, который рассказывал, какие у него замечательные и полезные продукты. Ну, проверили. Да, безопасные. Но в яблоках содержится 5% витамина С и столько же железа. О пользе здесь речи не идет.

Устроят тотальную проверку

Сейчас лишь некоторые сети проверяют свою продукцию на натуральность и пользу. Результаты ошеломляющие. Из восьми видов сгущенного молока только одно является действительно сгущенным молоком. 90% масла — на самом деле маргарин. Перечислять можно бесконечно. Новоселов предлагает хотя бы на уровне региона законодательно подтверждать безопасность, полезность и качество продуктов. Тогда спрос населения на деревенскую чистую продукцию будет удовлетворен реально, а не номинально. Большинство присутствующих на встрече фермеров с этим согласились.

А руководитель АКХ «Александровка»Владимир Муль даже предложил устроить тотальную проверку своей продукции и влияния на нее биодобавок:

— Мы занимаемся производством мяса. У нас достаточно большое предприятие — держим 1500 голов свиней. Проблем с реализацией нет. Но здесь подымался вопрос. Действительно, мы говорим, что продаем самое лучшее, самое классное. Но мы работаем на протяжении шести лет с вашим «Сиббиофармом» — без их препаратов мы не можем приготовить корм для поросят. Усвояемость корма намного выше. Но вот влияет ли это на качество мяса? Мы никогда об этом не задумывались. Раз есть такая возможность, хотелось бы проверить продукцию и предприятия, который нам поставляет препараты.

Владимир Хрестьянович также отметил продуктивность встречи бердчан и сузунцев. Он видит хорошие перспективы в развитии таких отношений между соседними районами.

Стоит отметить, что встреча из формата конференции перешла в режим реального делового общения. После выступления спикеров сузунские фермеры и бердские бизнесмены стали обмениваться контактами и предложениями о сотрудничестве.

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