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Сторонник запрещенной ИГ готовил теракт под Самарой

Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который готовил теракт в отношении сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«19-летний гражданин России является новообращенным мусульманином и был завербован через интернет эмиссарами запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» для совершения теракта в отношении правоохранительных структур Самарской области», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что, по словам задержанного, он «намеревался подорвать автомобиль с сотрудниками полиции, завладеть их оружием и продолжать террористическую деятельность».

По месту проживания задержанного в поселке Усть-Кинельский сотрудники УФСБ обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) — изготовленное из средств бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 гр. в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков. По данным правоохранителей, члены «подразделения» ИГ в Дагестане перечислили молодому человеку 20 тыс. рублей на покупку компонентов для изготовления СВУ, а взрывотехники из Сирии прислали соответствующие инструкции.

По данным УФСБ, молодой человек ранее попадал в поле зрения правоохранителей как член религиозно-экстремистской ячейки салафитов, деятельность которой была пресечена в апреле 2016 года в Самаре в ходе операции в нелегальном молельном доме. Кроме того, ранее он был оштрафован за размещение в интернете материалов террористического характера. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением информации о задержании сторонника ИГ.

Новости smi2.ru

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Сторонник запрещенной ИГ готовил теракт под Самарой

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [16:55]

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