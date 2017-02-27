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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Новосибирской области выступили с предложением обеспечить максимальную прозрачность обсуждения строительства в регионе мусоросортировочных комплексов с полигонами твердых коммунальных отходов в рамках заключенного концессионного соглашения. По мнению общественников, процедура стартовавших общественных слушаний вызывает нарекания в связи со слабой информированностью жителей территорий, рядом с которыми появятся новые объекты.
Проект строительства в Новосибирском районе двух мусоросортировочных комплексов – возле сел Раздольное и Верх-Тула попал в поле зрения активистов ОНФ в декабре прошлого года. На площадке Народного фронта прошло обсуждение последствий возведения одного из них на уникальной природной территории в устье реки Издревая. Общественники выступили с инициативой организовать не только предусмотренное российским законодательством публичное обсуждение будущей стройки, но и проведение экономического и технологического аудита заключенного концессионного соглашения.
Первые общественные слушания с участием активистов Народного фронта в привязке к будущему проекту возведения мусоросортировочного комплекса состоялись 20 февраля в Раздольном. В повестку был вынесен вопрос утверждения генерального плана развития территории сельсовета, где появится один из объектов.
«Соответствующее зонирование и законодательное закрепление плана земель позволит начать стройку, но проводимые чиновниками слушания у общественности вызвали ряд вопросов», – считает активист ОНФ, руководитель инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова.
Как отметили участники встречи, местных жителей не проинформировали должным образом ни о проекте генплана, ни о факте проведения самих слушаний. «Яркий пример – информация была размещена на ограниченном количестве сайтов государственных органов власти, а также в местной газете. При этом в объявлении, которое было опубликовано в печатном СМИ, содержались ошибки в адресе места данной встречи. Это ввело многих жителей в заблуждение, кто-то не смог прийти», – отметили собравшиеся.
Как считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей Соколов, строительство мусоросортировочных комплексов – крупный региональный проект, который затрагивает интересы большого числа жителей Новосибирской области, и нарушения законодательных норм при его обсуждении недопустимы.
«Сейчас идут публичные слушания по вопросам развития территорий, где появятся комплексы. Обсуждения самого проекта начнутся в марте 2017 г. Народный фронт настаивает на необходимости соблюдения федерального и регионального законодательства в вопросах максимальной доступности начавшегося диалога для всех участников процесса», – отметил Соколов.
Эксперты регионального отделения ОНФ намерены держать ситуацию с проведением публичных слушаний на контроле.
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