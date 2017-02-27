Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Миллион от РПЦ могут получить инициативные жители Бердска

Миллион рублей от РПЦ могут получить неравнодушные и предприимчивые бердчане. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон пригласил всех желающих участвовать в проектах международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива» 2016-2017 года.

«Главная цель конкурса — поддержка гражданской инициативы в обществе, поощрение творчески активных людей к практической созидательной деятельности, направленной на благо ближнего, на сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций. Эта поддержка осуществляется на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между церковью, обществом, бизнес-структурами и государством», — заявляют организаторы.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» епархиальный координатор конкурса дьякон Александр Сахненко, часть средств на поощрение полезных инициатив дает РПЦ, часть — фонд Соработничество. По словам священнослужителя, для реализации проектов местного значения можно получить до 500 тыс. рублей, а для более масштабных, например, региональных — до миллиона.

Конкурс проводится по четырем направлениям: «Образование и воспитание», «Социальное служение», «Информационная деятельность» и «Культура». Свои идеи на суд экспертов могут предложить не только православные организации. Главное, отмечает координатор, чтобы они были богоугодными и приносили пользу людям.

— Православная инициатива» потому, что компонент православный безусловно присутствует, направленный на духовно-нравственное возрождение общества, — объяснил название конкурса «Курьер. Среда. Бердск» Александр Сахненко.Это не значит, что в нем участвуют только приходы: это могут быть любые юридические организации, единственное, что сам конкурс основан на сотрудничестве государства, общества и церкви

Узнать подробную информацию о конкурсе можно и зарегистрировать участие можно на сайте pravkonkurs.ru. Все проекты будет оценивать экспертный совет, в который войдут 120 независимых специалистов разных профессий.

Как отмечают организаторы, с каждым годом желающих получить поддержку добрых дел становится все больше. Растет и число победителей. В «Православной инициативе» 2015-2016 года — сотни выигравших гранты участников из разных регионов России и других стран. Вошли в их число и три новосибирские организации — все религоиозные. Новосибирская епархия победила с социальным проектом «Мы вместе!», частная православная гимназия из Академгородка — с образовательым проектом о кириллической каллиграфии, а Приход храма во имя Михаила Архангела победил с проектом в сфере искусства «Чингисские колокола».

Но пока среди бердчан нет получателей православных грантов.

Справка Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005 г. Инициатором и организатором конкурса выступил Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. С 2010 г. реализацию конкурса продолжил Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных и культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви.

Новости smi2.ru

  • Читинская епархия: Хеллоуин – ежегодно совершаемое кощунство и оскорбление церкви Христовой (8)
  • Чаплин: РПЦ должна сменить «коррумпированные и циничные элиты» в России (20)
  • РПЦ: от Pussy Riot до Исаакия (4)
  • РПЦ — основной получатель грантов президента (10)
  • РПЦ соберет миллионный митинг за передачу ей Исаакиевского собора (4)
Миллион от РПЦ могут получить инициативные жители Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [16:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:45] Вместо деревянной колбасы и накаченной курицы до жителей Бердска дойдут чис...

[17:10] Путин хочет знать настроения в регионах

[16:55] Сторонник запрещенной ИГ готовил теракт под Самарой

Все новости

[17:45] Вместо деревянной колбасы и накаченной курицы до жителей Бердска дойдут чис...

[17:10] Путин хочет знать настроения в регионах

[16:55] Сторонник запрещенной ИГ готовил теракт под Самарой


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.4 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 74%

27 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 56%

28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: