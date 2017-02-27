Миллион рублей от РПЦ могут получить неравнодушные и предприимчивые бердчане. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон пригласил всех желающих участвовать в проектах международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива» 2016-2017 года.

«Главная цель конкурса — поддержка гражданской инициативы в обществе, поощрение творчески активных людей к практической созидательной деятельности, направленной на благо ближнего, на сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций. Эта поддержка осуществляется на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между церковью, обществом, бизнес-структурами и государством», — заявляют организаторы.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» епархиальный координатор конкурса дьякон Александр Сахненко, часть средств на поощрение полезных инициатив дает РПЦ, часть — фонд Соработничество. По словам священнослужителя, для реализации проектов местного значения можно получить до 500 тыс. рублей, а для более масштабных, например, региональных — до миллиона.

Конкурс проводится по четырем направлениям: «Образование и воспитание», «Социальное служение», «Информационная деятельность» и «Культура». Свои идеи на суд экспертов могут предложить не только православные организации. Главное, отмечает координатор, чтобы они были богоугодными и приносили пользу людям.

— Православная инициатива» потому, что компонент православный безусловно присутствует, направленный на духовно-нравственное возрождение общества, — объяснил название конкурса «Курьер. Среда. Бердск» Александр Сахненко.Это не значит, что в нем участвуют только приходы: это могут быть любые юридические организации, единственное, что сам конкурс основан на сотрудничестве государства, общества и церкви

Узнать подробную информацию о конкурсе можно и зарегистрировать участие можно на сайте pravkonkurs.ru. Все проекты будет оценивать экспертный совет, в который войдут 120 независимых специалистов разных профессий.

Как отмечают организаторы, с каждым годом желающих получить поддержку добрых дел становится все больше. Растет и число победителей. В «Православной инициативе» 2015-2016 года — сотни выигравших гранты участников из разных регионов России и других стран. Вошли в их число и три новосибирские организации — все религоиозные. Новосибирская епархия победила с социальным проектом «Мы вместе!», частная православная гимназия из Академгородка — с образовательым проектом о кириллической каллиграфии, а Приход храма во имя Михаила Архангела победил с проектом в сфере искусства «Чингисские колокола».

Но пока среди бердчан нет получателей православных грантов.

Справка Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005 г. Инициатором и организатором конкурса выступил Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. С 2010 г. реализацию конкурса продолжил Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных и культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви.

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