Киоске в Бердске непонятным образом стал «Пунктом общественного питания» и продолжительное время успешно спаивает местных жителей.

Круглосуточная парковка в Микрорайоне. Рядом — неприметный киоск. Торговая точка не дает покоя бердчанам.

— Они торгуют круглосуточно. Даже водкой торгуют. И дело в том, что мы жители Рогачева 8, 9, 10 неоднократно жаловались. Я жаловалась в администрацию. Потом участковому. Участковый говорит: мы их штрафовали, но они все равно торгуют, — рассказывает местная жительница.

На прилавке — коктейли и пиво. Без проблем в киоске корреспондент «Вестей» купил бутылку водки.

Продавщица явно не рада визиту СМИ. На вопросы отвечает неохотно, но по существу. Нарушают, как выяснилась, не впервой. Хозяйку киоска и продавцов уже несколько раз штрафовали. Но подпольную продажу крепкого алкоголя остановить так и не удалось.

Видео nsktv.ruАнна Кресова, старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Бердску подтверждает, что киоск оформлен как кафе:

— Индивидуальный предприниматель предоставляет документы о том, что якобы здесь оформлено общепит, и они имеют право продавать алкогольные напитки. Но как бы проведен осмотр визуальный и понятно, что данный киоск не является общепитом. Площадь данного киска не позволяет продавать алкоголь.

Статус общепита — объяснили в администрации Бердска — киоску присвоили в Роспотребнадзоре. По каким критериям определяли — не ясно. Чтобы заметить очевидные нарушения — специалистом быть не обязательно. Могут ли местные власти навести порядок в городе? В Бердской администрации лишь развели руками.

Евгений Абельганс, начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства мэрии Бердск, заявил: — Мы в рамках своей компетенции все выявленные нарушения передаем в органы, которые как раз уполномочены применять какие-либо меры.

По его словам, в данном случае лишить киоск статуса пункта общественного питания может только Роспотребнадзор. Жалобы туда уже не раз отправляли. Реакции нет.

«Вести» направили официальный запрос в Роспотребнадзор. Сегодня, 27 февраля, истекает срок, когда ответ на вопрос журналистов должен быть получен, в соответствии с законом о средствах массовой информации.

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