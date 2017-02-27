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Новые победы клуба смешанных единоборств «Бердск»

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дмитрий Вадимович:

26 февраля в поселке Линево состоялся открытый турнир по рукопашному бою «Вольный Стиль», посвященный Дню защитника Отечества. На соревнования съехалось более 140 участников из 15 клубов Новосибирской области. Наш город представляли 25 бойцов из спортивного клуба смешанных единоборств «Бердск», входящие в состав Новосибирской Федерации ММА и тренирующиеся на базе 10 школы «Пересвет» под руководством Дмитрия Тараторина.

До пьедестала добрались не все, но все проявили смелость, волю к победе и решительность идти до конца. По итогам встреч 18 бойцов нашего клуба помогли команде завоевать ???? 3 общекомандное место: 8 — золотых, 5 — серебряных и 5 — бронзовых.

«Золото» завоевали: Кирилл Нагорный Семен Мякин Анна Мотузова Михаил Гейштов Данил Ярцев Александр Яценюк Виталий Ивлев Эмзар Батаев организаторами был награжден специальным призом «За лучшую технику»

Серебро завоевали: Макар Корчуганов Евгений Павлов Ринат Тимерханов Марья Плугатырь организаторами была награждена специальным призом «За волю к победе» Александр Захаренко

Бронзу завоевали: Денис Фелипенко Глеб Замулин Алексей Гейштов Артем Божнев Влад Ельников

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Новые победы клуба смешанных единоборств «Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [16:10]

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Днем: -1 C°, ветер: 6.4 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 74%

27 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 56%

28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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