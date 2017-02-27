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Дорогие бердчане! Раньше на сайте www.kvartiranso.ru частные лица могли разместить три бесплатных объявления в месяц. По многочисленным просьбам мы ввели сервис платных объявлений.
VIP-объявления — стоимость размещения — 50 рублей — 1 неделя. Оплатить данную услугу можно через Робокассу. Оплаченное объявление появляется в общем списке объявлений и в специальном выделенном месте. Правила размещения платных частных объявлений можно прочитать по ссылке.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [15:55]
[17:45] Вместо деревянной колбасы и накаченной курицы до жителей Бердска дойдут чис...
[17:10] Путин хочет знать настроения в регионах
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[17:45] Вместо деревянной колбасы и накаченной курицы до жителей Бердска дойдут чис...
[17:10] Путин хочет знать настроения в регионах
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