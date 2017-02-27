25 февраля в бердском ФОК «Восток» состоялось открытие XXIV международного турнира по вольной борьбе, посвященного памяти воина-интернационалиста Владимира Дремина. Из республики Казахстан и соседних областей на турнир приехало более 200 спортсменов. Это юноши и девушки 11-17 лет в 15 весовых категориях из Бердска, Новосибирска, Кемерова, Кургана, Новокузнецка, Междуреченска, Белова, Иркутска и Казахстана.

На открытии турнира присутствовали мэра Бердска Евгений Шестернин, председатель горсовета Валерий Бадьин, генеральный директор ООО «Вторнефтепродукт» Николай Дремин, вдова Владимира Дремина — Наталья Дремина, председатель бердского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана подполковник запаса Александр Левчик, представители ветеранских организаций и спортивной общественности.

Участников соревнований приветствовал глава города: — Хочу сказать спасибо всем гостям и участникам соревнований. Спасибо организаторам за то, что уже 24 года храните память о Владимире Дремине. Желаю всем спортсменам честной борьбы и красивой схватки.

Евгений Шестернин вручил благодарственные письма администрации Бердска Николаю Дремину, депутату горсовета Николаю Бауэру, директору ЗАО «Харменс» Андрею Бурделеву за организацию турнира.

26 февраля турнир завершился. Бердск представляли 50 спортсменов, 10 из них вошли в число победителей и призеров.

1 место 28 кг — Влад Пинаев 50 кг — Данил Николахин 54 кг — Влад Бахарев 84 кг — Матвей Якомаскин

2 место 38 кг — Александр Боровик 50 кг — Данил Реклинг 63 кг — Владимир Зинченко 82 кг — Георгий Ромашов

3 место 35 кг — Захар Захаров 69 кг — Николай Киреев

Справка Свою историю турнир начал 1994 году, по инициативе председателя комитета воинов-афганцев Бориса Ионова по согласованию с Николаем Дреминым в физкультурно-оздоровительном комплексе «Восток» был проведен I турнир, в память о воине-интернационалисте капитане Владимире Дремине. Владимир Дремин — участник войны в Афганистане, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС был человеком чести, долга и отваги, достойным примером патриотизма и бесстрашия для молодежи тех и нынешних лет, являлся успешным спортсменом, достигнув звания кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. На этом турнире участвовали юноши 15-16 лет. С 1996 года этот турнир начала проводить Детско-юношеская спортивная школа управления образования.

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