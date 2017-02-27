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Суицид совершили две школьницы из «групп смерти» в Иркутской области

«Мы можем подтвердить факт самоубийства, но о причинах пока говорить рано, так как это выяснится в ходе следственных действий и экспертиз, результаты по ним будут позже», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Иркутской области.

Погибшие могли состоять в так называемой «группе смерти» в социальной сети «ВКонтакте». По факту гибели школьниц начата доследственная проверка. Следователи опрашивают родителей и одноклассников погибших, передает «Новая газета».

В феврале сообщалось, что модераторы «ВКонтакте» начали блокировать страницы пользователей, публикующих материалы, связанные с «группами смерти» — сообществами, в которых участников подталкивают к суициду.

В настоящее время по делу о доведении подростков до самоубийства под арестом находится один из администраторов таких групп Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По последней информации, он был признан вменяемым по итогам экспертизы.

Лису предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.

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Суицид совершили две школьницы из «групп смерти» в Иркутской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [15:25]

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